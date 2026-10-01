মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা কীভাবে চলবে, উপায় বাতলে দিলেন কোচ

লিওনেল মেসির অবসরের ঘোষণার পর এই প্রথম খেলতে নেমে কেমন খেলল আর্জেন্টিনা, সেটার প্রমাণ স্কোরকার্ডেই। মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামে ৪-০ গোলের জয় বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার এই দলে অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের দারুণ মিশেল দেখা গেছে এই ম্যাচে। তবু কোচ লিওনেল স্কালোনি খুঁজে পাচ্ছেন না মেসির বিকল্প।
বলিভিয়ার বিপক্ষে আজ আর্জেন্টিনার চার ফুটবলার গোল করেছেন। আক্রমণভাগ, রক্ষণভাগ সব বিভাগ থেকেই এসেছে গোল। যার মধ্যে ২২ বছর বয়সী মিডফিল্ডার নিকো পাস দুটি গোলে অবদান রেখেছেন। এজেকিয়েল পালাসিওসের পাস রিসিভ করে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেছেন পাস। পাস এরপর নতুন অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ান রোমেরোকে দিয়ে গোল করিয়েছেন।
মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামে আজ ৪-০ গোলে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আসেন কোচ স্কালোনি। মেসি পরবর্তী সময়ে দলটির সামনে কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেটা স্কালোনি তুলে ধরেছেন। সাংবাদিকদের আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘একই পদ্ধতিতে খেলা চালিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং। নতুন যারা আসবে, তারা যেন আমাদের খেলার ধরনটা বুঝতে পারে।’
বলিভিয়ার বিপক্ষে মেসিহীন আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে চমকের ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন স্কালোনি। লাওতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেস জুটিকে আগে নিয়মিত না খেলালেও আজ কোচ খেলিয়েছেন। মাঝমাঠে নিকো পাস, এজেকিয়েল পালাসিওস, আলেক্সিস মাক আলিস্তাররা খেলেছেন। প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেকে চমকে দিয়েছেন হোসে মানুয়েল লোপেস। ৭৫ মিনিটে তাঁকে নামানো হয়েছে লাওতারো মার্তিনেসের পরিবর্তে।
বরাবরের মতো তিন মার্তিনেসকে একসঙ্গে খেলিয়েছেন স্কালোনি। ফরোয়ার্ড লাওতারো, ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেসের পাশাপাশি বাজপাখি নামে পরিচিত গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস খেলেছেন। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘একই কৌশল ধরে রাখতে হবে। বল আদান-প্রদান, বেশির ভাগ সময় বলের দখল রেখে আমাদের পরিচিত কৌশলেই খেলব। কে আছে, কে নেই—সেটার চেয়েও খেলার ধরন ধরে রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
মেসি পরবর্তী সময়ে আর্জেন্টিনার অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড আজ পরেছেন রোমেরো। নিকো পাসের পাস রিসিভ করে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রোমেরো। আর প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলতে নেমে ৮৬ মিনিটে দুর্দান্ত গোল করেন লোপেস। বলিভিয়ার রক্ষণদুর্গ ভেদ করে গোলের পর বসে পড়লেন। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে লোপেস দুই হাত উঁচু করে মেসির উদযাপনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর শুরুর গোলটা এসেছে মাক আলিস্তার-লাওতারো মার্তিনেস জুটিতে। ১৯ মিনিটে মাক আলিস্তারের পাস রিসিভ করে গোলটা করেন মার্তিনেস।
শিষ্যদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ স্কালোনি। বলিভিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয়ের পর সাংবাদিকদের আর্জেন্টিনা কোচ বলেন, ‘দুর্দান্ত খেলেছে ছেলেরা। সবাই নিজের সেরাটা দিয়েছে। তাদের খেলা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে।’
৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বললেও গল্পটা শেষ হয়নি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামবেন ৭ অক্টোবর। মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ বেনিন। তার আগে মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামে মেসিকে ছাড়া ৪ অক্টোবর বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।
ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ যে পুরোপুরি বাংলাদেশের হাতে ছিল, তা নয়। তবু নিশিনে আজ সেমিফাইনালে অনেকটা সময় পাকিস্তানকে চাপে রাখে। তবে মোস্তাফিজুর রহমানের একটা ওভারেই সব শেষ। বাংলাদেশের হারের পর তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাংবাদিকদের একহাত নিলেন লিটন দাস।৭ মিনিট আগে
মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে আসিয়ান কাপে শিরোপার দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গেছে বাংলাদেশ। আজ শেষটা সুন্দর করতে নামছেন হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়ারা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া ম্যাচ। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। উয়েফা নেশনস লিগের অনেক ম্যাচ রয়েছে।৪১ মিনিট আগে
লিওনেল মেসির কলকাতা সফরের এক বছরও হয়নি। এবার পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহরে আসছে ব্রাজিল। প্রীতি ম্যাচ খেলতে এলেও কার্লো আনচেলত্তির দল বুঝে যায়নি গত বছর মেসির আগমনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় কী ঘটেছিল। সেভাবেই আঁটঘাঁট বেঁধে এসেছে সেলেসাওরা।২ ঘণ্টা আগে
রেকর্ডের বরপুত্র উপাধি অনেক আগেই পেয়েছেন লিওনেল মেসি। একের পর এক গোলে রেকর্ড বই তছনছ করা, শিরোপা জয়ী মেসি সর্বকালের সেরাদের কাতারে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। এবার তিনি হয়ে গেলেন ডক্টর।২ ঘণ্টা আগে