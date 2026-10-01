ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে আসিয়ান কাপে শিরোপার দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গেছে বাংলাদেশ। আজ শেষটা সুন্দর করতে নামছেন হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়ারা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া ম্যাচ। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। উয়েফা নেশনস লিগের অনেক ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
আসিয়ান কাপ
বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
আজারবাইজান-লিখটেনস্টেইন
রাত ১০টা, সরাসরি
জার্মানি-সার্বিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
পর্তুগাল-ডেনমার্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
গ্রিস-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ৫
ওয়েলস-নরওয়ে
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
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