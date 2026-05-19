ফুটবল

সিটিতে এ মৌসুমই শেষ গার্দিওলার

ক্রীড়া ডেস্ক    
পেপ গার্দিওলা। ফাইল ছবি

অস্থির পায়চারি আর টাকা মাথা—ডাগআউটে পেপ গার্দিওলাকে সহজেই আলাদা করে তোলে। তবে এই মৌসুম শেষে ম্যানচেস্টার সিটির ডাগআউটে আর দেখা যাবে না তাঁকে। সিটিতে এটাই তাঁর শেষ মৌসুম।

দীর্ঘ এক দশকের সম্পর্ক চুকিয়ে স্প্যানিশ এই কোচের মৌসুম শেষে ইতিহাদ ছেড়ে যাওয়ার খবর দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল। একটু আগ বাড়িয়ে বিবিসি সিটিতে তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরি কে হতে যাচ্ছেন, তাঁর নামও জানিয়ে দিয়েছে—এনজো মারেস্কা।

আগামী রোববার অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে লিগের শেষ ম্যাচ খেলবে ম্যানচেস্টার সিটি। দলটির ডাগআউটে সেটিই হতে যাচ্ছে গার্দিওলার শেষ ম্যাচ। ধারণা করা হচ্ছে, সেদিনই ইতিহাদ ছেড়ে দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারেন ৫৫ বছর বয়সী গার্দিওলা।

ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে পেপ গার্দিওলার নাম। তাঁর হাত ধরেই প্রথমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে সিটি। টানা চার বারসহ মোট ৬টি লিগ শিরোপা তাঁর অধীনেই জিতেছে সিটি। সব শুদ্ধ ক্লাবের হয়ে মোট ২০টি ট্রফি জিতেছেন গার্দিওলা। তাঁর অধীনেই ক্লাব ফুটবলে পরাশক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে সিটি।

লিগে রোববার শেষ ম্যাচ খেলার পর দিন সোমবার লিগ ও এফএ জেতায় একটি প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে। যা গার্দিওলার জন্য হতে পারে বর্ণিল একক বিদায়ী সংবর্ধনাও।

