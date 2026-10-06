১০ নম্বর জার্সিতে মেসির শহর সাজানোর ছবি ভাইরাল

মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোরে লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন। আর্জেন্টিনা তো বটেই, বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীরা এখন তাঁর বিদায়ী ম্যাচ দেখার অপেক্ষায়। মেসির জন্মশহর রোজারিও সেজেছে ভিন্ন সাজে।
রোজারিও থেকে ২৯০ কিলোমিটার দূরে মনুমেন্তালে মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবলে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন। যে শহরে আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারের জন্ম, সেই এলাকার সন্তানকে অসাধারণ সম্মাননা দিয়েছেন রোজারিওর লোকেরা। রোজারিওর ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ মেমোরিয়ালে ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি জার্সি রাখা হয়েছে। জার্সিতে সোনালি রঙে লেখা গ্রাসিয়াস, যার অর্থ ধন্যবাদ।
রোজারিওর ফ্ল্যাগ মেমোরিয়ালে রাখা মেসির জার্সিতে সোনালি রঙে ১০ লেখা হয়েছে। মনুমেন্তালে বেনিনের বিপক্ষে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে এই বিশেষ জার্সি পরে খেলবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলার। আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির অর্জনকে সম্মান জানাতেই এমন আয়োজন করেছেন রোজারিওর ফুটবলপ্রেমীরা। সামাজিক মাধ্যমে দ্রুতই এটা ভাইরাল হয়ে যায়।
মেসির শেষ ম্যাচের জন্য আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) একটি বিশেষ বিদায়ী আয়োজন করেছে। ম্যাচ শুরুর আগে বেশ কয়েকজন শিল্পী পারফর্ম করবেন। ম্যাচ শেষে মেসির হাতে তুলে দেওয়া হবে তাঁর ক্যারিয়ার স্মরণে একটি বিশেষ জার্সি। স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্ক্রিনে তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে একটি আবেগঘন ভিডিও দেখানো হবে বলে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে স্থানীয় সময় পরশু রাতে দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন মেসি। অনুশীলনে তাঁকে বেশ হাসিখুশিই দেখা গেছে। সতীর্থরাও শেষবারের মতো এই নক্ষত্রের সঙ্গে মুহূর্তগুলো শেয়ার করে নিচ্ছেন। মেসিও তাঁদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠেন।
বিদায়ী ম্যাচের আগে মনুমেন্তালে জাতীয় দলের সঙ্গে গতকাল শেষ অনুশীলনও সেরে ফেলেছেন তিনি। অনুশীলন শেষে তাঁর নামে নামাঙ্কিত এজেইজা ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ডিনার করেন মেসি।রাতের খাবার শেষ করার আগে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বিশেষ কিছু মুহূর্ত। আমি জানি, এগুলো খুব মিস করব।’
যে ছবিগুলো সামাজিক মাধ্যমে মেসি পোস্ট করেছেন, সেগুলোর মধ্যে একটা ছবি নেটিজেনদের বেশি নজর কেড়েছে। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়ার পাশাপাশি দলের সব ফুটবলার, কোচিং স্টাফের সদস্য, এমনকি এএফএর কর্মীরাও আছেন সেই ছবিতে। মেসির কাছে এএফএ প্রেসিডেন্ট, ফুটবলার ও কোচিং স্টাফদের সঙ্গে ছবি তোলা নতুন কিছু নয়। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের কাছে এবার এই ছবিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর কখনো আর্জেন্টিনার হয়ে তাঁকে অনুশীলনে দেখা যাবে না। কারণ, আগামীকালই যে শেষ মেসির আর্জেন্টিনা অধ্যায়।
৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বললেও গল্পটা শেষ হয়নি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামবেন ৭ অক্টোবর। মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচটি তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০৮তম ম্যাচ। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৮ গোলে।
লিওনেল মেসিকে নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা তুঙ্গে। ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ বলে কথা। এমনকি তাঁর বিদায়ী ম্যাচের টিকিটের সময় দর্শকদের এতটাই ভিড় ছিল যে সার্ভার ক্র্যাশের মতো ঘটনা ঘটেছে। মেসির বিদায়ী ম্যাচ নিয়ে কী পরিমাণ উত্তেজনা কাজ করছে, সেটা তো কেবল এক ঝলক। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের বিপক্ষে খেলতে১ ঘণ্টা আগে
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