বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারে বাধা নেই

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) বাংলাদেশে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা নেই বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন স্পষ্ট করেছেন, কোনো দেশি চ্যানেল আইপিএল সম্প্রচারের আবেদন করলে সরকার তা ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে।
সম্প্রতি জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের কাছে আইপিএল দেখানোর ব্যাপারে কোনো আবেদন নিয়ে কেউ আসেনি৷ খেলাধুলা নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না৷ ফলে বিষয়গুলো বাণিজ্যিকভাবেই আমরা দেখব৷ কোনো চ্যানেল যদি আইপিএল দেখানোর জন্য আমাদের কাছে আবেদন করে আমরা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করবো৷’
বাংলাদেশে সাধারণত ভারতীয় চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের মাধ্যমে আইপিএল দেখার সুযোগ থাকে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রীর ভাষ্য, ‘আমরা কাউকে বাধা দেবো না৷ যদি দেখা যায়, যাবে৷ আমাদের কেউ যদি দেখানোর আবেদন করে সেটাও ইতিবাচকভাবে আমরা দেখব৷ জোর করে কিছু করা হবে না।’
এর আগে পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সম্প্রচার বন্ধের বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল। তবে ক্যাবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) দপ্তর সম্পাদক রেজাউল করিম লাভলু জানিয়েছেন, সেই নির্দেশনার বর্তমান কোনো কার্যকারিতা নেই।
ডয়েচে ভেলেকে তিনি বলেন, ‘স্টার স্পোর্টসে যদি আইপিএল দেখা যায় তো যাবে৷ আমাদেরকে কেউ এটা বন্ধ রাখতে বলেনি৷’ লাভলু আরও যোগ করেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সেই নির্দেশনার এখন আর কোনো মূল্য নেই। বর্তমান সরকার যদি আমাদের এটি বন্ধ করতে বলে তবেই আমরা তা করব, কারণ আগের সরকারের নির্দেশনা এখন আর কার্যকর নয়।’
আজ থেকে শুরু হওয়া আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।
মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিতেছে ২-১ গোলে। মাঠের আধিপত্যকে একপাশে রেখে হিসেব করলে—র্যাঙ্কিংয়ে ১১২ ধাপ পিছিয়ে থাকা আফ্রিকার দলটির বিপক্ষে আলবিসেলেস্তেদের এই জয়কে কষ্টার্জিত বললে খুব বেশি ভুল হওয়ার কথা না। প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও অকোপটে স্বীকার করলেন—ভালো খেলেনি তাঁর দল।১৯ মিনিট আগে
এক ম্যাচ হাতে রেখেই অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারায় তারা। নিয়মরক্ষার ম্যাচের আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ইন্ডি১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের আগে আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে হেরে এমনিতেই বেশ সমালোচনার মুখে ব্রাজিল। তার ওপর পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের চিন্তা বাড়ালেন রাফিনহা। আবারও পুরনো চোটের শঙ্কায় আছেন বার্সেলোনার এই তারকা ফরোয়ার্ড।১২ ঘণ্টা আগে
১১ মৌসুম কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার পর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে অবসর নিয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় নিলেও তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে নতুন দায়িত্বে দেখা যাবে ক্যারিবীয় অলরাউন্ডারকে। দলটির পাওয়ার হিটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। আইপিএল শুরুর আগের দিন ঘটা করে সেই বার্তাই১৩ ঘণ্টা আগে