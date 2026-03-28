Ajker Patrika
ফুটবল

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারে বাধা নেই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৬, ১০: ৫২
বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারে বাধা নেই
আইপিএল শুরু হচ্ছে আজ। ফাইল ছবি

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) বাংলাদেশে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা নেই বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন স্পষ্ট করেছেন, কোনো দেশি চ্যানেল আইপিএল সম্প্রচারের আবেদন করলে সরকার তা ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে।

​সম্প্রতি জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের কাছে আইপিএল দেখানোর ব্যাপারে কোনো আবেদন নিয়ে কেউ আসেনি৷ খেলাধুলা নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না৷ ফলে বিষয়গুলো বাণিজ্যিকভাবেই আমরা দেখব৷ কোনো চ্যানেল যদি আইপিএল দেখানোর জন্য আমাদের কাছে আবেদন করে আমরা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করবো৷’

​বাংলাদেশে সাধারণত ভারতীয় চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের মাধ্যমে আইপিএল দেখার সুযোগ থাকে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রীর ভাষ্য, ‘আমরা কাউকে বাধা দেবো না৷ যদি দেখা যায়, যাবে৷ আমাদের কেউ যদি দেখানোর আবেদন করে সেটাও ইতিবাচকভাবে আমরা দেখব৷ জোর করে কিছু করা হবে না।’

এর আগে পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সম্প্রচার বন্ধের বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল। তবে ক্যাবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) দপ্তর সম্পাদক রেজাউল করিম লাভলু জানিয়েছেন, সেই নির্দেশনার বর্তমান কোনো কার্যকারিতা নেই।

​ডয়েচে ভেলেকে তিনি বলেন, ‘স্টার স্পোর্টসে যদি আইপিএল দেখা যায় তো যাবে৷ আমাদেরকে কেউ এটা বন্ধ রাখতে বলেনি৷’ লাভলু আরও যোগ করেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সেই নির্দেশনার এখন আর কোনো মূল্য নেই। বর্তমান সরকার যদি আমাদের এটি বন্ধ করতে বলে তবেই আমরা তা করব, কারণ আগের সরকারের নির্দেশনা এখন আর কার্যকর নয়।’

​আজ থেকে শুরু হওয়া আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

বিষয়:

খেলাআইপিএলক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাসীর সামনে এক নীরব ঘাতক

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

সম্পর্কিত

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারে বাধা নেই

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারে বাধা নেই

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ের পর কী বলছেন আর্জেন্টিনার কোচ

বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ফ্রান্সের কাছে হারের পর ব্রাজিলের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন রাফিনহা