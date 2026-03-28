মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ের পর কী বলছেন আর্জেন্টিনার কোচ

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিতেছে ২-১ গোলে। মাঠের আধিপত্যকে একপাশে রেখে হিসেব করলে—র্যাঙ্কিংয়ে ১১২ ধাপ পিছিয়ে থাকা আফ্রিকার দলটির বিপক্ষে আলবিসেলেস্তেদের এই জয়কে কষ্টার্জিত বললে খুব বেশি ভুল হওয়ার কথা না। প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও অকোপটে স্বীকার করলেন—ভালো খেলেনি তাঁর দল।
সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘বাস্তবতা হলো আজ আমরা ভালো ফুটবল খেলতে পারিনি। এই ম্যাচের পারফরম্যান্স থেকে অনেক উপসংহার টানা যেতে পারে। আমরা সব সময় বলি, সহজ প্রতিপক্ষ বলে কেউ নেই। আজ দলের পারফরম্যান্স ভালো ছিল না। এটা মেনে নিয়ে আমাদের ভুল শুধরাতে হবে। দলের এমন পারফরমান্সে আমি চিন্তিত নই। সব সময়ের মতো কিছু বিষয় সংশোধন করতে হবে। তাও ভালো যে এখনই সেগুলো ধরা পড়েছে।’
লা বোম্বেনারোতে শুরুর একাদশে ছিলেন না লিওনেল মেসি। বিরতির পর মাঠে নামেন তারকা ফরোয়ার্ড। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘অনেক সময় আমাদের ভিন্ন কিছুর চেষ্টা করতে হয়। পর্যাপ্ত সময় না থাকলে দলের পারফরম্যান্স খারাপ হতে পারে।’
মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে নিজেদের স্বভাবজাত ফুটবল খেলতে না পারলেও হতাশ নন স্কালোনি, ‘আমার এর চেয়েও অনেক ভালো খেলতে পারি। অতীতে আমরা সেটা করে এসেছি। যারা মাঠে ছিল সবাই দলের জয়ে অবদান রেখেছে। কিন্তু যখন পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তখন পারফর্ম করা কঠিন হয়ে পড়ে।’
