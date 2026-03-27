বেসরকারি

৫০ ম্যানেজার নেবে ওয়ালটন, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন প্লাজা। প্রতিষ্ঠানটিতে প্লাজা ম্যানেজার পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: প্লাজা ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫-১০ বছর থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ এপ্রিল, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

