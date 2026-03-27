৫০ ম্যানেজার নেবে ওয়ালটন, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন প্লাজা। প্রতিষ্ঠানটিতে প্লাজা ম্যানেজার পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: প্লাজা ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫-১০ বছর থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ এপ্রিল, ২০২৫।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে হেড অব ব্রাঞ্চ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে সহকারী অপারেটর (পিডব্লিউ) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাহিনীটিতে বাংলাদেশ পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৫ মার্চ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে আবেদন।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিস) কর্তৃক নিবন্ধিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওঅ্যান্ডএম/ পিঅ্যান্ডএম/ ইঅ্যান্ডসি) পদে অনুষ্ঠিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে