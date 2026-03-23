‘আমি এমন ম্যাচের জন্যই পরিশ্রম করি’

মৌসুম শুরুর আগেও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের রিয়াল মাদ্রিদে থাকা না থাকা নিয়ে জোর আলোচনা হয়েছে। এমন কথাও শোনা গেছে, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সময় ফুরিয়ে এসেছে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের। সেসব আলোচনা পেছনে ফেলে শেষ পর্যন্ত রিয়ালেই থেকে যান ভিনিসিয়ুস। শুধু থাকাই নয়—পারফরম্যান্স নিয়ে যে কটু কথা শুনতে হয়েছিল, এখন মাঠেই দিচ্ছেন সেটার জবাব।
বিশেষ করে আলভারো আরবেলোয়া রিয়ালের কোচ হয়ে আসার পর নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন ভিনিসিয়ুস। এই কোচের অধীনে ১৭ ম্যাচে জালের দেখা পেয়েছেন ১১ বার। লা লিগায় সবশেষ ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে লস ব্লাঙ্কোসদের জয়ের নায়ক তিনি। ৩-২ গোলের জয়ের দিনে দুইবার স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন ভিনিসিয়ুস। মাদ্রিদ ডার্বিতে এমন পারফরম্যান্সের পর প্রশংসায় ভাসছেন এই ফুটবলার। জানালেন, এমন ম্যাচের জন্য মৌসুমজুড়ে কঠোর পরিশ্রম করেন তিনি।
বার্নাব্যুতে লোকমানের গোলে লিড নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে আতলেতিকো। বিরতি থেকে ফেরার সাত মিনিট পর রিয়ালকে ম্যাচে ফেরান ভিনিসিয়ুস। ৫৫ মিনিটে ভালভার্দে সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার ১১ মিনিটের মাথায় আতলেতিকোর হয়ে সমতা টানেন নাহুয়েল মোলিনা। এরপর ৭২ মিনিটে ভিনিসিয়ুসের করা গোলটা ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়।
নিজের জোড়া গোলের ম্যাচে সতীর্থ, কোচিং স্টাফ এবং দর্শকদের জয়ের কৃতিত্ব দিয়েছেন ভিনিসিয়ুস। ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে ভিনিসিয়ুস বলেন, ‘এই কৃতিত্ব সবার—কোচ, খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের। আমি ভীষণ খুশি। এ ধরনের ম্যাচের জন্যই আমি পুরো মৌসুম জুড়ে কঠোর পরিশ্রম করেছি। মৌসুমের এই সময়টায় এসে গোল আর অ্যাসিস্ট যেন নিজে থেকেই আসতে থাকে।’
আতলেতিকোর বিপক্ষে জোড়া গোল রিয়ালের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে উৎসর্গ করেছেন ভিনিসিয়ুস, ‘আমার মধ্যে কী আছে জানি না, তবে আমি সব সময়ই নিজেকে আরও উন্নত করি। সভাপতি (ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ) আমাকে সব সময় বলেন, তোমাকে দুটি গোল করতেই হবে—আজ আমি তাঁর জন্যই দুটি গোল করেছি।’
