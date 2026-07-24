হামজাদের নিয়ে যে ছবি আঁকছেন ডুলি

বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে বটে, তবে রেশ এখনো কাটেনি। দেড় মাস এই উন্মাদনায় ডুবে ছিল বাংলাদেশের মানুষ। কেউ আর্জেন্টিনা, কেউবা ব্রাজিল। যদিও দিন শেষে কাপ উঠেছে স্পেনের ঘরে। তা নিয়ে কতই- না খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। সেটা অবশ্য কদিন পরই রূপ নেবে ‘অফ টপিকে’।
প্রতিটি বিশ্বকাপেই বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে লুকিয়ে থাকে আফসোস আর স্বপ্ন। আদৌ কি বাংলাদেশ কখনো বিশ্বকাপের মঞ্চে নাম লেখাতে পারবে? স্বপ্ন দেখতে দোষ নেই, তবে কেবল অলীক স্বপ্নে বিভোর না থেকে বাস্তবতার জমিতে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়। সেই পরিকল্পনার রূপরেখা সাজিয়েছেন জাতীয় দলের কোচ টমাস ভুলি।
বিশ্বকাপ শুরুর কিছুদিন আগেই ডুলির অভিষেক হয় বাংলাদেশের ডাগআউটে। ইউরোপীয় প্রতিপক্ষ সান মারিনোর বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে ২-১ গোলের জয় পায় বাংলাদেশ। জোড়া গোল করেন তপু বর্মণ। অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে প্রথম ম্যাচেই চমক দেখিয়েছেন ডুলি। তবে এখন তাঁকে ভাবতে হচ্ছে নতুন লক্ষ্য।
সেই লক্ষ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের মতো দল তৈরি করতে চান বাংলাদেশ কোচ। লং বলে খেলার মানসিকতা থেকে বের হয়ে এসে পজেশনাল ফুটবলের সংস্কৃতি গড়বেন তিনি। ডুলি বলেন, “আমাদের পরিকল্পনা কী? আমরা স্পেনের মতো খেলতে চাই। পথটা দীর্ঘ, তবে আমরা সব সময় বলের দখল রেখে খেলার কথা বলি। আমি ফুটবল খেলতে পছন্দ করি, বলের পেছনে ছুটতে পছন্দ করি না। সে কারণেই আমরা এক- দুই স্পর্শে পাসের খেলা খেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'
ফুটবল মাঠের মতো মাঠের বাইরেরও খেলা। তাই ড্রেসিংরুমে আর্জেন্টিনার মতো লড়াকু আবহ আনতে চান ডুলি, ‘আমরা এমন একটি একতাবদ্ধ দল বা ইউনিট তৈরি করতে চাই , যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য
কাজ করবে। আর্জেন্টিনা দল তাদের ড্রেসিংরুমে যা করেছে, আমরাও ঠিক তেমন একটি দল গড়তে চাই। তারা সবাই মেসির জন্য খেলেছে, একে অপরের জন্য খেলেছে, দেশ ও সমর্থকদের জন্য লড়েছে। মাঠের ভেতরে ও বাইরে— সবখানেই আপনারা সেটা অনুভব করতে পারবেন।’ ৪৮ দলের বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে আসা কেপ ভার্দে নকআউটে উঠে চমকে দিয়েছে এবার। সেই দলে প্রবাসী ফুটবলারদেরই আধিক্য ছিল । শুধু তা- ই নয়,
এবারের বিশ্বকাপে এক-চতুর্থাংশ খেলোয়াড়ই ছিলেন প্রবাসী। বাংলাদেশ অবশ্য সেই পথে ঝুঁকেছে বেশ আগে থেকেই। প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজা চৌধুরীর আগমনে দেশের ফুটবল ফিরে পেয়েছে নতুন যৌবন। ভুলিও প্রবাসীদের নিয়ে দল সাজাতে আগ্রহী। তিনি নিজেই জার্মানিতে বেড়ে উঠে খেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে এশিয়ান কাপের স্বপ্নটাই যে বাংলাদেশের কাছে অধরা। ১৯৮০ সালের পর সেখানে আর নাম লেখাতে পারেনি। এমনকি এবার হামজা- শমিতদের নিয়ে হতে হয়েছে ব্যর্থ। প্রবাসী উন্মাদনার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলের কাঠামোর জীর্ণতা। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়লেও সুযোগ- সুবিধার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে লিগ। ফুটবলারও নিয়মিত পাচ্ছেন না পারিশ্রমিক। ফলে প্রবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় ফুটবলারদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় গ্যাপ তৈরি হয়। সেই গ্যাপ দূর করার দায়িত্ব ডুলিরও। তা তিনি করতে চান সেপ্টেম্বরের ফিফা উইন্ডো থেকে, “আমরা কৌশলগুলো যদি আগামী দু-এক বছরে আমাদের দলের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মধ্যে যুক্ত করতে পারি। তবেই আমাদের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের একটি সুযোগ তৈরি হবে। সেটা সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ম্যাচ দিয়েই শুরু করতে হবে, যাতে করে দেখাতে পারি বিশ্বকাপ থেকে সত্যিই কিছু শিখেছি।”
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