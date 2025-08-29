Ajker Patrika
স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের, চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে ভারত। ছবি: এক্স
সমীকরণ খুব একটা কঠিন ছিল না ভারতের জন্য। আরও নির্দিষ্ট করে বললে তা সহজ করে দিয়েছে বাংলাদেশই। ভুটানের বিপক্ষে অর্পিতা-প্রীতিরা ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ায় অনুমিত ছিল আজই হবে শিরোপার নিষ্পত্তি। হয়েছেও তাই।

ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে নেপালকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে ভারত। টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে কাল বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে তা অলিখিত ফাইনাল হিসেবে ধরে রেখেছিলেন অনেকে। ম্যাচটি এখন পরিণত হয়েছে নিয়মরক্ষায়।

৫ ম্যাচের সবগুলো জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে ভারত। রাউন্ড রবিন লিগ ফরম্যাটে পয়েন্ট টেবিলের সবার ওপরে থাকা দলই পাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মর্যাদা। সমান ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশের অবস্থান দুইয়ে। ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে জিতলেও পয়েন্ট টেবিলের ওপরে ওঠার সুযোগ নেই মাহবুবুর রহমান লিটুর দলের। আড়ালে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে হবে প্রতিপক্ষের শিরোপা উল্লাস।

স্বাগতিক ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শুরুটা দারুণ করেছিল বাংলাদেশ। পরের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে বসে ২-০ ব্যবধানে। নেপালের বিপক্ষে টানা দুই জয়ে শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অর্পিতা-প্রীতিরা। সাফের এই একটি টুর্নামেন্টেই কখনো শিরোপা জেতেনি বাংলাদেশ। দুই বছর আগে রাশিয়া ও এবার ভারতের পেছনে থাকায় হয়েছে স্বপ্নভঙ্গ।

