ফের ইতালির কোচ মানচিনি

ইতালির প্রধান কোচের পদটা খালি ছিল তিন মাস ধরে। টানা তিনবার বিশ্বকাপে খেলতে না পারার ব্যর্থতায় পদত্যাগ করেছিলেন জেনারো গাত্তুসো। এবার সেই পদ পূরণ করলেন রবের্তো মানচিনি।
এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মানচিনি ইতালির কোচ হয়েছেন। এর আগে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আজ্জুরিদের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। আজ ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) প্রেসিডেন্ট জিওভান্নি মালাগো বলেন, ‘আজ আমরা নতুন কোচ ও নতুন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পেলাম।’ টেকনিকাল ডিরেক্টর হয়েছেন ক্লদিও রানিয়েরি।
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