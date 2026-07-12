আজ ভাগ্য আমাদের পাশে ছিল, বলছেন আর্জেন্টিনা কোচ

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ের লড়াই শেষে ৩-১ ব্যবধানে জিতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। তবে জয় পেলেও নিজের দলের পারফরম্যান্স নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন কোচ লিওনেল স্কালোনি। তাঁর মতে, ভাগ্যও এদিন আর্জেন্টিনার পাশে ছিল, একই সঙ্গে দলকে আরও উন্নতি করতে হবে।
ম্যাচ শেষে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা জানতাম, তারা খুবই শারীরিক শক্তিনির্ভর একটি দল। সেই দিক থেকে তারা আমাদের অনেক সমস্যায় ফেলেছে।’
ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই সুইজারল্যান্ড আর্জেন্টিনাকে কঠিন পরীক্ষায় রেখেছিল। ১০ জন নিয়ে খেলেও অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে সুইসরা। শেষ পর্যন্ত হুলিয়ান আলভারেস ও লাউতারো মার্তিনেসের গোলে জয় নিশ্চিত করে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
জয়ের পরও বাস্তববাদী স্কালোনি। তিনি স্বীকার করেন, এই ম্যাচে ভাগ্যের সহায়তাও পেয়েছে তাঁর দল। আর্জেন্টিনা কোচ বলেন, ‘আজ ভাগ্য আমাদের পক্ষে ছিল। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। এখনো অনেক কিছু উন্নত করার আছে।’
সেমিফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব পুরো দলকেই দিয়েছেন স্কালোনি। তবে নকআউট পর্বের পরের চ্যালেঞ্জ নিয়েও সতর্ক তিনি। সেমিফাইনালে বুধবার অপেক্ষা করছে ইংল্যান্ড। স্কালোনি বলেন, ‘এই দলটি ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়ার মতো একটি অর্জন করেছে।এখন আমাদের দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে হবে। কারণ পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
রেফারিং নিয়ে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে আকাঞ্জি বলেন, ‘ছোট ছোট প্রতিটি সিদ্ধান্তই আমাদের বিপক্ষে গেছে। আর্জেন্টিনার প্রতিটি ডাইভ, প্রতিটি ফাউল শাস্তি ছাড়াই পার হয়ে গেছে। আমি সাধারণত ম্যাচ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলি না, কিন্তু আজকের মতো ম্যাচ আমি আগে কখনো দেখিনি।’২৩ মিনিট আগে
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