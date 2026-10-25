এল ক্লাসিকোতে কে জিতবে
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রাতে ক্যাম্প ন্যুতে রিয়াল মাদ্রিদকে আতিথেয়তা দেবে বার্সেলোনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসবে লস ব্লাঙ্কোসরা। এমনটাই মনে করছেন ক্লাবটির সাবেক তারকা স্টিভ ম্যাকম্যানামান। তাঁর মতে, বার্সাকে ৩-১ গোলে হারাবে রিয়াল।
৩৬৫স্কোরসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন ম্যাকম্যানামান। তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ত।
ম্যাকম্যানামান বলেন, ‘আমার ধারণা, রিয়াল মাদ্রিদ ৩-১ গোলে জিতবে। তবে দেখা যাক, কী হয়। এই ম্যাচ সব সময়ই ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করতে পারে।’
তবে রিয়ালের জয় নিয়ে আশাবাদী হলেও ম্যাচটি কঠিন হবে বলে মনে করেন ম্যাকম্যানামান। সাবেক এই ইংলিশ ফুটবলারের মতে, দুই দলেরই বড় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করার সামর্থ্য রয়েছে। তাই গোলের সুযোগ কাজে লাগানো এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে চাপ সামলে নেওয়ার ক্ষমতা ম্যাচের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে।
রিয়ালের জন্য বড় দুশ্চিন্তা ভিনিসিউস জুনিয়রের অনুপস্থিতি। ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের গতি এবং প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে একের বিপক্ষে এক লড়াইয়ে পরাস্ত করার দক্ষতা যেকোনো সময় ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারে বলে মনে করেন ম্যাকম্যানামান।
কিলিয়ান এমবাপ্পেকে দিয়ে ভিনিসিউসের অভাব পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন ম্যাকম্যানামান। তিনি বলেন, ‘এমবাপ্পের অসাধারণ সামর্থ্য রয়েছে, অবশ্যই। তবে দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের খেলোয়াড়। ভিনিসিউস যা দিতে পারেন, তাঁর জায়গায় অন্য একজনকে খেলালেই সেই ঘাটতি পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব নয়।’
এদিকে ব্যালন ডি’অরের দৌড়ে বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামালের চেয়ে এমবাপ্পেকে এগিয়ে রেখেছেন ম্যাকম্যানামান। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা, গোল করার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার কারণে ফরাসি ফরোয়ার্ডকে এগিয়ে রাখছেন তিনি।
এই প্রসঙ্গে ম্যাকম্যানামান বলেন, ‘আমি এমবাপ্পেকেই বেছে নেব। সে এমন একজন খেলোয়াড়, যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে গোল করতে পারে। পাশাপাশি চাপ সামাল দেওয়ার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে।’
ইয়ামালের প্রতিভার প্রশংসা করলেও নিজের পছন্দে অনড় ম্যাকম্যানামান, ‘ইয়ামাল অসাধারণ প্রতিভাবান একজন খেলোয়াড়। এত অল্প বয়সেও সে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হলে আমি এমবাপ্পের পক্ষেই ভোট দেব।’