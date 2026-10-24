বাংলাদেশ দল থেকে পদত্যাগ করেছেন হাসান আল মামুন
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সহকারী কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন সাবেক অধিনায়ক হাসান আল মামুন। খেলোয়াড়ি জীবনে দেশের ফুটবল অবদান রাখা মামুনের কোচিং ক্যারিয়ারেও জাতীয় দলে ছিল বড় দায়িত্ব। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফিফা আসিয়ান কাপেও দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি। তবে আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ডাগআউটে থাকছেন না তিনি।
স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বাংলাদেশ জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২২ সালের মার্চে জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে যুক্ত হয়েছিলেন মামুন। মালদ্বীপ ও মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে প্রথমবার জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত হন তিনি। এর আগে চট্টগ্রাম আবাহনী ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের কোচিং প্যানেলে কাজ করেছেন সাবেক এই ফুটবলার। কাবরেরার পর এ বছরের জুনে টমাস ডুলি কোচ হয়ে এলেও মামুনের পদবী বদলায়নি।
খেলোয়াড় হিসেবে প্রায় ১৩ বছর জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন হাসান আল মামুন। ১৯৯৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে মাঠে নেমেছেন তিনি। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে রয়েছে তিনটি শিরোপা—১৯৯৫ সালের মিয়ানমার চার জাতি টুর্নামেন্ট, ১৯৯৯ সালের সাফ গেমস ও ২০০৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ।
মামুনের খেলোয়াড়ি জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর একটি ২০০৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মালদ্বীপের বিপক্ষে বাংলাদেশের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। টাইব্রেকারে মালদ্বীপকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। এবার সাফের আগেই জাতীয় দলের কোচিংয়ের পদ ছাড়লেন মামুন।
খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ২০১৬ সালে চট্টগ্রাম আবাহনীর সহকারী কোচ হিসেবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন মামুন। পরে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। গুঞ্জন আছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যেতে পারেন তিনি।