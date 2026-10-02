রোনালদোকে নিয়ে মুখ খুলতে নিষেধ

ডেনমার্কের বিপক্ষে বড় জয়ের মাঝেও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ঘিরে তৈরি হওয়া সংকটই আলোচনায় উঠে এসেছে। অভিজ্ঞ অধিনায়কের ঘনিষ্ঠদের একজন ও পর্তুগালের ডিফেন্ডার রেনাতো ভেইগাকে ম্যাচের পর বারবার রোনালদোকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও শেষ পর্যন্ত নীরবই ছিলেন তিনি।
কোপেনহেগেনে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল। এই জয়ও রোনালদোকে ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির প্রভাব আড়াল করতে পারেনি। নতুন কোচ জর্জ জেসুস আবারও সিআরসেভেনকে বেঞ্চে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ক্যাম্প ছেড়েছেন পর্তুগালের এই অভিজ্ঞ তারকা।
ম্যাচ শেষে রোনালদোর পরিস্থিতি নিয়ে ভেইগার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন সাংবাদিকেরা। তবে প্রশ্নের মুখে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের দিকে ইঙ্গিত করেন ভেইগা। পরে জানান, এই সংকট নিয়ে কথা না বলার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভেইগা বলেন, ‘রোনালদোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জানেন, আমি তাকে কতটা সম্মান করি এবং ভালোবাসি। কিন্তু এ বিষয়ে কথা না বলার জন্য আমি নির্দেশ পেয়েছি।’
সাংবাদিকেরা বারবার প্রশ্ন করতে থাকলে ভেইগা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কথা বলতে পারব না। আমি দুঃখিত। সত্যিই আমি এ নিয়ে কথা বলতে পারব না।’
তবে বিতর্কের মধ্যেও জেসুসের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন ভেইগা। নতুন কোচের অধীনে এখন পর্যন্ত খেলা তিন ম্যাচের প্রতিটি মিনিটই মাঠে ছিলেন ২০০৩ সালে জন্ম নেওয়া এই ডিফেন্ডার।
পর্তুগালের জার্সি পরাকে নিজের জন্য বড় সম্মানের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে ভেইগা বলেন, ‘ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য আমি প্রতিদিন কাজ করি। পর্তুগালের জার্সি পরা যেকোনো খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয়। আমি নিজের মান আরও উন্নত করতে কাজ করে যাব।’
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