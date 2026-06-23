১০০ বছর বয়সী এই নারী মেসি ভক্ত আসলে কে

আর্জেন্টিনা ও লিওনেল মেসি যেন একে অপরের সমর্থক। বিশ্বের যে প্রান্তেই আর্জেন্টিনার খেলা হোক না কেন, মেসিকে এক নজর দেখতে স্টেডিয়ামে ভিড় করেন হাজারো ভক্ত-সমর্থক। গত রাতে ডালাসে বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচে নজর কেড়েছেন পলিন কানা নামে শত বছর বয়সী এক নারী। সামাজিক মাধ্যমে এখন তাঁকে নিয়ে চলছে আলোচনা।
আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচে গতকাল ডালাসের গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা ও মেসির ছবি। আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা তো বটেই, প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়ার সমর্থকেরাও মেসির প্ল্যাকার্ড এনেছেন। হাজার হাজার দর্শকের মাঝে পলিন নামে এক নারী আলোচনায় এসেছেন বিশেষ এক প্ল্যাকার্ডের কারণে। ক্যামেরার লেন্স যখন গ্যালারির দিকে ঘুরে যায়, তখন প্ল্যাকার্ডে দেখা যায়, ‘১০০ বছর বয়সী মেসি ভক্ত।’
পলিনের প্ল্যাকার্ডে লেখা ১০০ বছর বয়সী মেসি ভক্ত সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। তবে তিনি যে এবারই প্রথম মেসির খেলা দেখতে এসেছেন, তাও নয়। এমনকি এই নারীর বয়স ১০০ বছরও পূর্ণ হয়নি। ১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা পলি বয়সের সেঞ্চুরি করবেন। গত বছর জুনে মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মায়ামির ম্যাচও তিনি দেখেছিলেন। সে সময় প্ল্যাকার্ডে পলি লিখেছিলেন, ‘মেসি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?’ তখন থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন ওহিও রাজ্যের এই নারী।
শুধু মেসিভক্ত হিসেবেই নয়, গিনেস বুকেও নাম লিখিয়েছেন পলিন। এ বছরের মে মাসের শেষে টেক্সাসের বেলভিলে একটি ক্রাউডসার্ফিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৯ বছর ২৭৪ দিন। তাতে করে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে ক্রাউডসার্ফিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তি হিসেবে রেকর্ডটা নিজের করে নেন। এই ক্রাউডসার্ফিং আয়োজন করেছিলেন তাঁর নাতি রস স্মিথ।
১০০ ছুঁই ছুঁই নারীর খেলা দেখার দিনে আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে হারিয়েছে অস্ট্রিয়াকে। জোড়া গোলে মেসি রেকর্ড বই তছনছ করে দিয়েছেন। ১৮ গোল করে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন মেসি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ সর্বোচ্চ ম্যাচজয়ী ফুটবলারও তিনি। দুই রেকর্ডেই মেসি পেছনে ফেলেছেন মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। ক্লোসা বিশ্বকাপে করেছেন ১৬ গোল। জিতেছেন ১৭ ম্যাচ।
লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ড—গত রাত থেকে শুরু করে আজ সকাল পর্যন্ত এই তিন তারকার জোড়া গোল দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। আর্জেন্টিনার পর ফ্রান্স, নরওয়েও নিশ্চিত করেছে শেষ বত্রিশের টিকিট। পরবর্তীতে জর্ডানকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে টিকে রইল আলজেরিয়া। রাতে মাঠে নামবে পর্তুগাল-উজবেকিস্তান। ডিআর ক১ ঘণ্টা আগে
নবাগতদের বিশ্বকাপ খেলতে এসে এবার চমক দেখানো যেন এক রকম নিয়মে পরিণত হয়েছে। কেপ ভার্দে রুখে দিল সাবেক দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন ও উরুগুয়েকে। আর গোলরক্ষক এলয় রুমের বীরত্বে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ড্র করে কুরাসাও। সানফ্রান্সিসকোতে আজ জর্ডান তেমন কিছু করার অপেক্ষাতেই ছিল। কিন্তু প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা মধ্২ ঘণ্টা আগে
মুগ্ধতা ছড়িয়েই চলেছেন লিওনেল মেসি। বাঁ পায়ের জাদুতে শুধু গোলের পর গোল করে রেকর্ড ভেঙেচূড়ে দেওয়াই নয়। ৩৯ ছুঁইছুঁই মেসি যেভাবে খেলছেন, তা রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। গত রাতে যেভাবে নিশ্চিত গোলের সুযোগ হাতছাড়া করে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, তা মেসি বলেই সম্ভব। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডকে নিয়ে কথা বলতে৩ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনার আরও এক ম্যাচ। আবারও লাইমলাইট লিওনেল মেসির ওপর। ডালাসে গত রাতে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোলে তছনছ করে দিয়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যম—সব জায়গাতেই চলছে তাঁর বন্দনা। বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলা মেসিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন জ্লাতান ইবরাহিম৪ ঘণ্টা আগে