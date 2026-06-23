বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছেন রোনালদোরা, খেলা দেখবেন কোথায়

লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ড—গত রাত থেকে শুরু করে আজ সকাল পর্যন্ত এই তিন তারকার জোড়া গোল দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। আর্জেন্টিনার পর ফ্রান্স, নরওয়েও নিশ্চিত করেছে শেষ বত্রিশের টিকিট। পরবর্তীতে জর্ডানকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে টিকে রইল আলজেরিয়া। রাতে মাঠে নামবে পর্তুগাল-উজবেকিস্তান। ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করা পর্তুগাল আজ প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হওয়া পর্তুগাল-উজবেকিস্তান ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
পর্তুগাল-উজবেকিস্তান
রাত ১১টা
সরাসরি
ইংল্যান্ড-ঘানা
রাত ২টা
সরাসরি
ক্রোয়েশিয়া-পানামা
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
নবাগতদের বিশ্বকাপ খেলতে এসে এবার চমক দেখানো যেন এক রকম নিয়মে পরিণত হয়েছে। কেপ ভার্দে রুখে দিল সাবেক দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন ও উরুগুয়েকে। আর গোলরক্ষক এলয় রুমের বীরত্বে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ড্র করে কুরাসাও। সানফ্রান্সিসকোতে আজ জর্ডান তেমন কিছু করার অপেক্ষাতেই ছিল। কিন্তু প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা মধ্১ ঘণ্টা আগে
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