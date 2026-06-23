Ajker Patrika
অন্য খেলা

বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছেন রোনালদোরা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছেন রোনালদোরা, খেলা দেখবেন কোথায়
ডি আর কঙ্গোর বিপক্ষে ১-১ গোলে করেছে পর্তুগাল। তবে সেই ম্যাচে গোল পাননি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আজ নিশ্চয়ই উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা রাঙাতে চাইবেন নিজের মতো করে। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ড—গত রাত থেকে শুরু করে আজ সকাল পর্যন্ত এই তিন তারকার জোড়া গোল দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। আর্জেন্টিনার পর ফ্রান্স, নরওয়েও নিশ্চিত করেছে শেষ বত্রিশের টিকিট। পরবর্তীতে জর্ডানকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে টিকে রইল আলজেরিয়া। রাতে মাঠে নামবে পর্তুগাল-উজবেকিস্তান। ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করা পর্তুগাল আজ প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হওয়া পর্তুগাল-উজবেকিস্তান ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

পর্তুগাল-উজবেকিস্তান

রাত ১১টা

সরাসরি

ইংল্যান্ড-ঘানা

রাত ২টা

সরাসরি

ক্রোয়েশিয়া-পানামা

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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