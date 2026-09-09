Ajker Patrika
En
ফুটবল

কোকেন নিয়ে শাস্তি পেলেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ তারকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
কোকেন নিয়ে শাস্তি পেলেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ তারকা
ক্রিস্টিয়ান ভলপাতো। ছবি: সংগৃহীত

কোকেন পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ায় শাস্তি পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলার ক্রিস্টিয়ান ভলপাতো। সিডনিতে পুলিশের আকস্মিক সড়কপথের মাদক পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার পর নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ তাঁকে ৭২২ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা করেছে।

ঘটনাটি ঘটে গত ২৪ জুলাই। সিডনির আনজ্যাক ব্রিজে গাড়ি চালানোর সময় ভলপাতোর প্রাথমিক মাদক পরীক্ষায় কোকেনের উপস্থিতি ধরা পড়ে। পরে দ্বিতীয় নমুনাতেও একই ফল পাওয়া যায়। তবে প্রশাসনিক জরিমানার নোটিশের মাধ্যমেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। ফলে এ ঘটনায় ভলপাতোর বিরুদ্ধে আর কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম থাকছে না।

ঘটনার পর ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন ভলপাতো। ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার জোর দিয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। ভলপাতোর দাবি, কখনো জেনেশুনে কোনো নিষিদ্ধ পদার্থ গ্রহণ বা সেবন করেননি তিনি।

ভলপাতোর দাবির পক্ষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইতালিতে ক্লাব সাসুওলোর অনুশীলন কেন্দ্রে ফেরার পর তাঁর ফলো-আপ মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরবর্তী সব পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে।

বিশ্বকাপের আগে ইতালি থেকে নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন ভলপাতো। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে সকারুজদের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেন তিনি। টুর্নামেন্টে যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারাগুয়ের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে খেলেন এই উইঙ্গার। মিসরের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে অস্ট্রেলিয়ার শেষ বত্রিশে বিদায়ের ম্যাচেও ৭৪ মিনিট মাঠে ছিলেন তিনি।

তবে বর্তমানে মাঠের ফুটবলেও ধাক্কা খেয়েছেন ভলপাতো। বোলোনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর পুনর্বাসনে আছেন তিনি। চলতি মৌসুমে সাসুওলোর হয়ে সিরি ‘আ’-তে তিন ম্যাচ খেলেছেন এই উইঙ্গার।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়াফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত