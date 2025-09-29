বাঁচা-মরার ম্যাচ, হেরে গেলে আর সুযোগ নেই: জামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ। ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি তাই পরিপূর্ণ থাকবে বলাই যায়। ২২ হাজার দর্শককে হতাশ করতে চান না বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সেদিন হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প কিছু নেই তাঁর সামনে।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় ১ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বাংলাদেশ। অক্টোবরে দুটি ম্যাচই রয়েছে গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল হংকংয়ের বিপক্ষে। প্রথম ম্যাচটি ঘরের মাঠে হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ হবে হংকংয়ের মাটিতে (১৪ অক্টোবর)। হংকংয়ের তাই জয়ের স্মৃতি নিয়েই যেতে চান জামাল।
আজ থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। টিম হোটেলে সাংবাদিকদের জামাল বলেন, ‘সবাই সুস্থ আছে, তৈরি আছে আমি মনে করি। পরের ম্যাচটি বাঁচা-মরার। সত্যি বলতে পরের ম্যাচে যদি হেরে যাই তবে কোয়ালিফাই করার আর সুযোগ থাকবে না।’
দর্শকদের খালি হাতে ফেরাতে চান না অধিনায়ক, ‘টাকার বিপরীতে দর্শকেরা তো কিছু পেতে এসেছে তাই না। আর সেটা হলো ৩ পয়েন্ট। হংকংয়ের বিপক্ষে সেটা আমরা পেতে চাই।’
বসুন্ধরা কিংসের দেখানো পথে এবার হাঁটল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবও। ঘরোয়া ফুটবলের শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি বর্তমান লিগ চ্যাম্পিয়নদের। চ্যালেঞ্জ কাপে বসুন্ধরার কাছে হারের পর লিগে শুরুটাও হয়েছে ফর্টিসের কাছে হার দিয়ে। সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের আপাতত ছাড়ছে না তারা।
সেই ৬ ফুটবলারকে ছাড়াই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকং ম্যাচ সামনে রেখে তাই শুরু হলো জাতীয় দলের ক্যাম্প। গতকাল টিম হোটেলে রিপোর্ট করেছেন ২০ ফুটবলার। আজ ঢাকায় আসবেন ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম। হামজা চৌধুরী ৬ ও শমিত শোম ৭ অক্টোবর যোগ দেবেন দলে।
এর আগে নেপাল ম্যাচ সামনে রেখে বসুন্ধরা কিংসও আগেভাগে তাদের খেলোয়াড়দের ছাড়েনি। মোহামেডানের খেলোয়াড়েরা যোগ দেবেন ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচের ৭২ ঘণ্টা আগে। শুরুতে তাদের না পাওয়া প্রসঙ্গে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেন, ‘একটা প্রভাব তো থাকবেই। সত্যি বলতে, আমরা আশা করিনি যে মোহামেডানের খেলোয়াড়েরা থাকবে না। তবে সেপ্টেম্বরেও এমনটা ঘটেছিল। তখনও আমরা সামলেছি। আশা করি শিগগিরই সবকিছু সমাধান হবে।’
কাবরেরা ২৯ সদস্যের দলে নতুন মুখ জায়ান আহমেদ। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে আলো ছড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই লেফট ব্যাক। কাবরেরার ভাষ্য, ‘সে এমন একটি পজিশনে খেলে, যেখানে আমরা বিশ্বাস করি সে আমাদের বাড়তি কিছু দিতে পারবে। পেশাদার ফুটবলে হয়তো অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, জাতীয় দলের সঙ্গে, সিনিয়রদের সঙ্গে অনুশীলন করলেই ওর কাছ থেকে আরও বেশি চাওয়া যাবে।’
