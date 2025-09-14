মেসির পেনাল্টি মিসের দিনে বিধ্বস্ত মায়ামি

ক্রীড়া ডেস্ক
লিওনেল মেসি ঘুরপাক খাচ্ছেন ব্যর্থতার চক্রে। নিজের সবশেষ দুই ম্যাচে কোনো গোল পাননি। এমনকি গোল করার সুযোগ পেয়েও সেটা কাজে লাগাতে পারেননি। তাঁর পেনাল্টি মিসের দিনে দল ইন্টার মায়ামি হেরেছে বাজেভাবে।
ইন্টার মায়ামি নিজের সবশেষ দুই ম্যাচে হেরেছে বেশ বাজেভাবে। লিগস কাপের ফাইনালে ১ সেপ্টেম্বর সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল মায়ামি। এবার একই ব্যবধানে মায়ামি হেরেছে শার্লটের কাছে। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে ইন্টার মায়ামি-শার্লট ম্যাচটা ছিল মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচ। এই ম্যাচে পেনাল্টিতে গোল মিস করেছেন মেসি।
এমএলএসের ম্যাচে আজ সমানে সমানে লড়াই করতে থাকে মায়ামি-শার্লট। মায়ামি ৫৯ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে ৫ শট। অন্যদিকে শার্লট বল দখলে রাখে ৪১ শতাংশ। প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর তারা নেয় ৪ শট। ম্যাচের ৩০ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় মায়ামি। বক্সের ভেতরে মেসিকে ফাউল করে বসেন শার্লট ডিফেন্ডার দিবরিল দেয়ান। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান মায়ামির পক্ষে। স্পটকিকটা নিয়েছেন মেসি। তবে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের শট জায়গায় দাঁড়িয়ে দারুণভাবে রুখে দেন শার্লট গোলরক্ষক ক্রিস্টিয়ান খালিনা।
মেসির পেনাল্টি মিসের পরই খেই হারিয়ে ফেলে ইন্টার মায়ামি। লড়াইটা এরপর মায়ামি-শার্লট নয়, সেটা হয়ে দাঁড়ায় ইদান তোকলোমাতি-মায়ামি।৩৪ মিনিটে শার্লটের প্রথম গোল করেন স্ট্রাইকার তোকলোমাতি। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন কারউইন ভার্গাস। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে শার্লট। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর দ্রুতই দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় দলটি। ৪৭ মিনিটে ব্র্যান্ড ব্রোনিকোর অ্যাসিস্টে গোল করেন তোকলোমাতি।
২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া মায়ামি ম্যাচে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও পারেনি। ম্যাচের শেষভাগে এসে তৃতীয় গোল হজম করে বসে মেসির দল। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টিতে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তোকলোমাতি। শার্লট এমএলএসের এই ম্যাচে মায়ামিকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। বড় ব্যবধানে হারের পর ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলের ৮ নম্বরে মায়ামি। ২৬ ম্যাচে ১৩ জয়, ৭ ড্র ও ৬ হারে দলটির পয়েন্ট ৪৬। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৫৭। পয়েন্ট তালিকার দুই, তিন ও চারে থাকা সিনসিনাটি, শার্লট ও ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৫, ৫৩ ও ৫০। পয়েন্ট তালিকার প্রথম চারে থাকা চারটি দলই খেলেছে ৩০টি করে ম্যাচ।
