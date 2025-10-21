Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভারত-বাংলাদেশ মুখোমুখি হচ্ছে ১৮ নভেম্বর। ফাইল ছবি
ভারত-বাংলাদেশ মুখোমুখি হচ্ছে ১৮ নভেম্বর। ফাইল ছবি

নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের মাঠকে ‘হোম গ্রাউন্ড’ হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশন। ১৮ নভেম্বর এফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে মিয়ানমারের বিপক্ষে আফগানিস্তানের ম্যাচটা হবে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। আফগানদের ঢাকায় আসার সুযোগটা আরেকভাবে কাজে লাগাতে চাইছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ খেলবে ভারতের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপের সমীকরণ শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের। তবে ঢাকায় ভারতকে হারানোর সুযোগটা নিতে চায় বাংলাদেশ। নিজেদের ভালোভাবে তৈরি করতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে চায় বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খেলার সম্ভাবনা বেশি। ১৮ নভেম্বরে আমাদেরও ম্যাচ আছে। (প্রীতি ম্যাচ) অনেকটা চূড়ান্ত। সব ঠিক হলে দুই-এক দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।’

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ৪ ম্যাচে ২ হার ও ২ ড্রয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে আছে পয়েন্ট টেবিলের তিনে। সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে ভারত। দুই দলের এশিয়ান কাপের হিসাব শেষ! গত মার্চে শিলংয়ে বাছাইপর্বে দুই দলের প্রথম দেখায় ড্র হয়েছিল।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

ত্রিভুজ প্রেম থেকে মুক্তি পেতেই জোবায়েদকে হত্যার পরিকল্পনা করে ছাত্রী: পুলিশ

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

> খেলা
> ক্রিকেট

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
৬৮ রানে অপরাজিত থেকে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবেন স্টাবস। তাঁর সঙ্গী ভারানে। ছবি: ক্রিকইনফো
৬৮ রানে অপরাজিত থেকে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবেন স্টাবস। তাঁর সঙ্গী ভারানে। ছবি: ক্রিকইনফো

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের করা ৩৩৩ রানের জবাবে দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। সে শুরুটা পায়নি সফরকারী দল। এরপরও বিপদে পড়তে হয়নি তাদের। ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাটে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে লড়াই করছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

২২ রানে প্রথম ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৪ রান করা রায়ান রিকেলটনকে মোহাম্মদ রিজওয়ানের ক্যাচ বানান শাহিন শাহ আফ্রিদি। স্টাবসের সঙ্গে জুটি জমে গেলেও হতাশ করেন এইডেন মার্করাম। ব্যক্তিগত ৩২ রানে সাজিদ খানের বলে আউট হয়ে ফেরেন অধিনায়ক। ৫৪ রানেই প্যাভিলিয়নে অতিথিদের দুই ওপেনার।

তখন মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের ৩৩৩ রানের জবাব দিতে বেশ বেগ পোহাতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। তৃতীয় উইকেটে স্টাবস ও টনি ডি জর্জির ব্যাটিং দৃঢ়তায় ভালোভাবেই ধাক্কা সামাল দেয় অতিথিরা। এই দুজন মিলে এনে দেন ১১৩ রান। ৫৫ রান করা জর্জিকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে জুটি ভাঙেন অভিষিক্ত আসিফ আফ্রিদি। জর্জির পর শেষ বিকেলে দেওয়াল্ড ব্রেভিসকেও হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। কোনো রান করতে পারেননি ব্রেভিস। আফ্রিদির দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়ে সাজঘরে হাঁটেন তরুণ ব্যাটার।

অপরপ্রান্তে ৬৮ রানে অপরাজিত আছেন স্টাবস। তাঁর সঙ্গে ১০ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন কাইল ভারানে। দ্বিতীয় দিন শেষে প্রথম ইনিংসে ১৪৮ রানে পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২ উইকেট নিতে ২৪ রান খরচ করেন আফ্রিদি। শাহিন ও সাজিদ নেন একটি করে উইকেট।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

ত্রিভুজ প্রেম থেকে মুক্তি পেতেই জোবায়েদকে হত্যার পরিকল্পনা করে ছাত্রী: পুলিশ

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

> খেলা
> অন্য খেলা

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় সাঁতারের প্রথম দিন দুটি রেকর্ড গড়ার পর দ্বিতীয় দিনে আরও চারটি রেকর্ড গড়লেন সামিউল ইসলাম রাফি। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় সাঁতারের প্রথম দিন দুটি রেকর্ড গড়ার পর দ্বিতীয় দিনে আরও চারটি রেকর্ড গড়লেন সামিউল ইসলাম রাফি। ছবি: সংগৃহীত

এক জায়গায় আটকে না থেকে প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চান সামিউল ইসলাম রাফি। সেই লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় সাঁতারে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছেন ২১ বছর বয়সী এই সাঁতারু। আজ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে একাই ৪ রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিনি। তাঁর সামনে টিকে থাকেনি এক যুগ আগের রেকর্ডও।

মিরপুরের জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে রাফির দিনের প্রথম রেকর্ডটি আসে ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে। ২ মিনিট ৮ দশমিক ৯২ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্পর্শ করেন ফিনিশিং লাইন। আগের রেকর্ডটি ছিল তাঁরই, গত বছর ২ মিনিট ৯ দশমিক ৯৯ সেকেন্ডের। এরপর ৫০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে ২৫ দশমিক ১৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে ভেঙেছেন ২০২২ সালে মাহামুদুন্নবী নাহিদের গড়া রেকর্ড।

দিনের সবচেয়ে বড় চমক ছিল ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে। ২০১৩ সালে এই ইভেন্টে ৫২ দশমিক ৮৮ সেকেন্ড টাইমিং করেছিলেন মাহফিজুর রহমান। সেই রেকর্ড রাফি ভাঙেন ৫২ দশমিক ৪২ সেকেন্ড সময় নিয়ে। ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক দিয়ে দিনের রেকর্ডের মালা শেষ করেন তিনি। ২ মিনিট ১০ দশমিক ৪৬ সেকেন্ড সময় নেন নৌবাহিনীর এই সাঁতারু।

এত রেকর্ডের মাঝেও হ্যান্ড টাইমিংয়ে সব রেকর্ড হওয়ায় দুঃখ রয়ে গেছে রাফির। তিনি বলেন, ‘ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড দিয়ে যে শুধু সঠিক টাইম নির্ণয় করা হয়—এমনটি নয়। বাইরের দেশে এখন আর কেউ হ্যান্ড টাইম গ্রহণ করে না। ইলেকট্রনিক টাইম গ্রহণযোগ্য সব জায়গায়। আমাদের অনেক স্কলারশিপ থাকে। আমি নিজেও স্কলারশিপের মধ্যে আছি। কিন্তু আমাদের টাইমিং ইলেকট্রনিক না হওয়ার কারণে আমাদের স্কলারশিপের সেই সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।’

মিসরীয় কোচ সাঈদ ম্যাগডিকে কৃতিত্ব দিয়ে রাফি আরও বলেন, ‘উনার অধীনে আমরা উন্নতি করছি। আশা করছি, এসএ গেমসে ভালো ফল করা সম্ভব।’

রাফির চারটি ছাড়াও আজ আরও তিন ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। সেনাবাহিনীর রোমানা আক্তার একাই দুটি রেকর্ড করেছেন—২০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে ও ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে। এ ছাড়া ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে নৌবাহিনীর যূথী আক্তার নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন।

দ্বিতীয় দিন শেষে পদক তালিকায় ২০ সোনা, ১৩ রুপা ও ৭ ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে নৌবাহিনী। ৫ সোনা, ১১ রুপা ও ১৭ ব্রোঞ্জ নিয়ে সেনাবাহিনী দ্বিতীয় এবং ২ সোনা, ৩ রুপা ও ৩ ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে তিনে রয়েছে বিকেএসপি।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

ত্রিভুজ প্রেম থেকে মুক্তি পেতেই জোবায়েদকে হত্যার পরিকল্পনা করে ছাত্রী: পুলিশ

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

> খেলা
> ফুটবল

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিয়েছেন সিআরসেভেন। তাঁকেও খালি হাতে ফেরাননি সার্বিয়ান টেনিস তারকা। ছবি: এক্স
জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিয়েছেন সিআরসেভেন। তাঁকেও খালি হাতে ফেরাননি সার্বিয়ান টেনিস তারকা। ছবি: এক্স

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও নোভাক জোকোভিচ, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে অতি পরিচিত দুই মুখ। পর্তুগিজ তারকার পাড় ভক্ত জোকোভিচ। অনুপ্রেরণাও মানেন ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজনকে। এবার প্রিয় ফুটবলাররের কাছ থেকে উপহার পেলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা।

সম্প্রতি পর্তুগাল গিয়েছিলেন জোকোভিচ। দেশটির রাজধানী লিসবনের একটি টেনিস ক্লাবে রোনালদোর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সেখানে জোকোভিচকে নিজের স্বাক্ষর করা আল নাসরের একটি জার্সি উপহার দেন রোনালদো। তাঁকেও খালি হাতে ফেরাননি ৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ। রোনালদোকে ল্যাকোস্টের লাল রংয়ের জার্সি এবং একটি রেকেট দেন তিনি। দুটি উপহারেই ছিল জোকোভিচের স্বাক্ষর। রেকেটে স্বাক্ষরের পাশাপাশি রোনালদোর আইকনিক ‘সিউউউ’ লিখা ছিল।

সম্প্রতি রিয়াদের জয় ফোরামে জোকোভিচ বলেন, ‘লম্বা সময় ধরে খেলতে পারছি এটা আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণাগুলোর মধ্যে একটি। দেখতে চাই যে আমি কতদূর যেতে পারি। বিশ্বের নামিদামি সব ক্রীড়াবিদদের লক্ষ্য করলে আমি লেব্রন জেমসের কথা বলব। ৪০ বছর বয়সে এসেও তিনি এখনও অনেক শক্তিশালী। একইভাবে রোনালদো, টম ব্র্যাডির কথাও বলতে হয়। তাঁরাও ৪০ এর কোটায় আছেন। এই বয়সে খেলা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অবিশ্বাস্য। তাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করছেন। আমি এগিয়ে যেতে চাই এবং এটা আমার অন্যতম প্রেরণা।’

২০১৮ সালে এটিপি ফাইনালে গ্যালারিতে বসে জোকোভিচের খেলা দেখেছেন রোনালদো। অস্ট্রেলিয়ান টেনিস তারকা নিক কিরগিওসের পডকাস্টে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন জোকোভিচ, ‘রোনালদো একজন বড় মাপের ফুটবল তারকা। তাঁর মতো একজন ক্রীড়াবিদ কোর্ট সাইডে বসে আমার খেলা দেখেছে এটা দারুণ ব্যাপার। সে মাদ্রিদে অনেক সময় আসতো এবং টেনিস দেখতো। সে নাদাল, ফেদেরার এবং আমার খেলা দেখতে আসতো। সে টেনিসের একজন ভক্ত। এটা সত্যিই চমৎকার। কারণ সে গত দশকের অন্যতম সেরা তারকা। আমাদের খেলায় তাঁকে পাওয়াটা দারুণ।’

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোনোভাক জোকোভিচটেনিস তারকাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

ত্রিভুজ প্রেম থেকে মুক্তি পেতেই জোবায়েদকে হত্যার পরিকল্পনা করে ছাত্রী: পুলিশ

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

> খেলা
> ক্রিকেট

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ১৪
লেগস্পিনের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও কার্যকরী রিশাদ। অলরাউন্ডার হওয়ার সব যোগ্যতাই আছে তাঁর। ছবি: বিসিবি (রিশাদ হোসেন)
লেগস্পিনের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও কার্যকরী রিশাদ। অলরাউন্ডার হওয়ার সব যোগ্যতাই আছে তাঁর। ছবি: বিসিবি (রিশাদ হোসেন)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে আসেন বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। যেখানে লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তিনি। মুশতাকের মতে, রশিদ খানের কাছাকাছি মানের লেগস্পিনার হয়ে উঠেছেন রিশাদ। পারফরম্যান্স দিয়েই এমন প্রশংসা আদায় করে নিয়ছেন এই ক্রিকেটার।

তবে এখন শুধু বোলিংয়ের মাপকাঠিতেই নয়, অলরাউন্ড পারফরম্যান্সেও রশিদ হয়ে উঠার চেষ্টাই যেন করে যাচ্ছেন রিশাদ। রশিদ খানের মূল কাজটা লেগস্পিনে। অনেক আগেই লেগস্পিনার হিসেবে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মারকুটে ব্যাটিংয়েও বেশ সুনাম আছে রশিদের। আফগানিস্তান জাতীয় দল, আইপিএল, বিগ ব্যাশ, পিএসএল–সব জায়গাতেই ব্যাটিং সামর্থ্যের জানান দিয়েছেন। তাই স্পিনার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও পরবর্তীতে রশিদের গায়ে লেগেছে অলরাউন্ডারের তকমা। রিশাদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে তেমন কিছুই। সেটা তাঁর ব্যাটিং সামর্থ্যের কারণে। লেগস্পিনার হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দলে জায়গা পাঁকা করেছেন রিশাদ।

১২ ওয়ানডেতে (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ছাড়া) তাঁর শিকার ১৬ উইকেট। এর মধ্যে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঝুলিতে পুরেন ৬ উইকেট। এছাড়া ৫০ টি–টোয়েন্টির ৪৮ ইনিংস বল করে নিয়েছেন ৬১ উইকেট। বোলিংয়ের পাশাপাশি সুযোগ পেলে ব্যাট হাতেও নিজের মুন্সিয়ানা দেখান রিশাদ। ওয়ানডেতে ১০ ইনিংসে করেছেন ১৩৪ রান। ব্যাটিং গত ১৬.৭৫ হলেও স্ট্রাইকরেট নজরকাড়া; ১২৭.৬১। টি–টোয়েন্টিতে ২৯ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩০.৭৬ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২০৪ রান। স্ট্রাইকরেটের দিক থেকে বাংলাদেশের উপরের সারির ব্যাটারদের সঙ্গে তুলনা চলে রিশাদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান সিরিজে স্লো ও টার্নিং উইকেটে ব্যাটাররা যখন খাবি খাচ্ছেন, রিশাদ সেখানে পুরোপুরি ব্যতিক্রম। ব্যাট হাতে প্রথম দুই ম্যাচেই ঝড় তুলেছেন। প্রথম ম্যাচে ১৩ বলে করেন ২৬ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে আরও বেশি আক্রমণাত্মক তিনি। এদিন ১৪ বলে খেলেন ৩৯ রানের ইনিংস। দুটি ম্যাচেই রিশাদের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের কারণে লড়াকু পুঁজি পায় বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে চলতি বছর ৬ ওয়ানডেতে রিশাদের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৮ রান।

বল হাতে নিয়েছেন ১১ উইকেট। এই পরিসংখ্যানই বলছে একজন ‘পারফেক্ট’ অলরাউন্ডার হওয়ার পথেই আছেন রিশাদ। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩৯ রানের ইনিংস খেলার পথে তাঁর স্ট্রাইকরেট ছিল ২৭৮.৫৭। এক ইনিংসে কোনো বাংলাদেশি ব্যাটারের মধ্যে সর্বোচ্চ (মিনিমাম ১০ বল)। ব্যাটিং সামর্থ্য থাকার পরও নিজের দিকেই নামানো হয় রিশাদকে। যেটা তাঁর ব্যাটিং সামর্থ্য দেখানোর পথে একটা বড় বাধা। সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য ব্যাটিংয়ে রিশাদকে উপরের দিকে নামানো এখন সময়ের দাবি।

বিষয়:

খেলাওয়েস্ট ইন্ডিজবিসিবিক্রিকেটক্রিকেটারবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

ত্রিভুজ প্রেম থেকে মুক্তি পেতেই জোবায়েদকে হত্যার পরিকল্পনা করে ছাত্রী: পুলিশ

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

এবার এক দিনে রাফির ৪ রেকর্ড

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো