জয়ের ধারায় ফিরবে তো পাঞ্জাব

পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান এক সময় পাঞ্জাব কিংসেরই ছিল। প্রথম ৭ ম্যাচের মধ্যে জিতেছিল ৬টিতেই। হেরেছিল কেবল একটিতেই। কিন্তু প্রথম ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পাওয়া পাঞ্জাব জিততেই ভুলে গেছে। টানা চার ম্যাচ হেরেছে আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। আজ তারা মুখোমুখি হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। যে মুম্বাই আইপিএলের প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় ধর্মশালায় শুরু হবে পাঞ্জাব-মুম্বাই ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|আইপিএল
|পাঞ্জাব-মুম্বাই
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১
|টেনিস
|টেনিস থাইল্যান্ড ওপেন
|সকাল ৮টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থের’ মধ্যে টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে চলছে সমালোচনা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ দেখতে দর্শকদের ভ্রমণ, থাকা-খাওয়া মিলিয়ে খরচ হবে কয়েক লাখ টাকা। তবে এবার ফুটবলপ্রেমীদের সুখবর দিল যুক্তরাষ্ট্র।১৬ মিনিট আগে
পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘হিলাল-ই-ইমতিয়াজ’ পেয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। দেশের ক্রিকেটে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডারকে। তবে তিনি মনে করেন, এই পুরস্কারের অংশীদার পুরো পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
৩৭ বছর পেরিয়ে গেছেন বিরাট কোহলি। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুটি সংস্করণ থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এলেও তাঁর ক্ষুধা এখনো কমেনি। মাঠে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ তাঁর ভেতরে দেখা যায় এক ক্ষুধার্ত সিংহকে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৫-২৬ মৌসুমের লিগ ওয়ানের শিরোপায় এক হাত প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) আগেই দিয়ে রেখেছিল। গত রাতে লেঁসের বিপক্ষে ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন—এমন সমীকরণ ছিল পিএসজির। কিন্তু লুইস এনরিকের দল জিতেই লিগ শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে