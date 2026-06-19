Ajker Patrika
ফুটবল

স্টেডিয়ামের পাশাপাশি জাপানি পুরুষদের ঘরেও বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ২২: ১০
স্টেডিয়ামের পাশাপাশি জাপানি পুরুষদের ঘরেও বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ
স্টেডিয়ামের আবর্জনা পরিষ্কার করছেন জাপানিরা। ছবি: এক্স

বিশ্বকাপে খেলা শেষে স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন জাপানি সমর্থকেরা। তবে সেই প্রশংসার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি পোস্ট, যেখানে জাপানি পুরুষদের ঘরের কাজেও সমান দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফিফা সম্প্রতি জাপানের সমর্থকদের স্টেডিয়াম পরিষ্কারের প্রশংসা করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, ‘সামুরাই ব্লু’ সমর্থকেরা ম্যাচ শেষে গ্যালারির আবর্জনা কুড়িয়ে পরিষ্কার করছেন। তবে এর মধ্যেই এক্সে (সাবেক টুইটার) করা একটি পোস্ট নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রায় ১৯ লাখ বার দেখা ওই পোস্টে বলা হয়, ‘ঘরের কাজে সময় দেওয়ার ক্ষেত্রে জাপানি পুরুষেরা বিশ্বের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। স্টেডিয়ামে নয়, ঘরেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করুন।’

খেলা শেষে জাপানিরা কেন স্টেডিয়াম পরিষ্কার করেনখেলা শেষে জাপানিরা কেন স্টেডিয়াম পরিষ্কার করেন

ভাইরাল পোস্টটি নিয়ে মতভেদও দেখা গেছে। একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘যেসব স্বামী ঘরের কোনো কাজ করেন না, তাঁদের বাড়িতেও সামুরাই জাপানের জার্সি পরিয়ে রাখা উচিত।’ তবে অন্য একজনের মতে, ‘সব জাপানি পুরুষকে একইভাবে বিচার করা ঠিক নয়।’

এক্সে দেওয়া পোস্টটির সঙ্গে থাকা ব্যঙ্গচিত্রে দেখা যায়, স্টেডিয়ামে গর্বের সঙ্গে আবর্জনা পরিষ্কার করা এক সমর্থক বাড়িতে ফিরে সোফায় আরাম করছেন। পাশে কাপড়ের স্তূপ পড়ে আছে আর তাঁর স্ত্রী বা মা বাসন ধোয়ার কাজে ব্যস্ত। স্টেডিয়াম পরিষ্কারের সংস্কৃতি জাপানের সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে প্রশংসিত হলেও ভাইরাল এই বিতর্ক দেশটিতে ঘরের কাজে নারী-পুরুষের অসম অংশগ্রহণের বিষয়টিকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।

জাপানের মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ওইসিডি উপাত্তে দেখা গেছে, কেনাকাটা, ঘরের কাজ ও পরিচর্যার মতো অবৈতনিক কাজে নারীরা পুরুষদের তুলনায় সাড়ে পাঁচ গুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। এই ব্যবধান যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়ও অনেক বেশি। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা পুরুষদের চেয়ে ১ দশমিক ৮, ১ দশমিক ৭ ও ১ দশমিক ৬ গুণ বেশি সময় অবৈতনিক কাজ করেন।

স্টেডিয়াম পরিষ্কারের সংস্কৃতি জাপানের সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে প্রশংসিত হলেও, ভাইরাল এই বিতর্ক দেশটিতে ঘরের কাজে নারী-পুরুষের অসম অংশগ্রহণের বিষয়টিকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলজাপানফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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