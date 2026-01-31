তবে কি ফুটবলে ক্যারিয়ার শেষ সাবিনাদের

মেয়েদের সাফের প্রথম শিরোপা বাংলাদেশ জিতেছিল তাঁর হাত ধরেই। কদিন আগে এই যে থাইল্যান্ডে হওয়া প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতল বাংলাদেশ, সেখানেও বড় অবদান তাঁর। তিনি কে, সেটি আর বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—সাবিনা খাতুন। মাত্রই শেষ হওয়া প্রতিযোগিতায় দলকে শিরোপা জেতাতে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ১৪ গোল করেছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাবেক এই অধিনায়ক।
দেশে ফিরে আসার পর পরশু যখন হাতিরঝিলের অ্যাম্ফিথিয়েটারে সংবর্ধনা দেওয়া হলো সদ্য সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপ নারী দলকে, সেই অনুষ্ঠানে সাবিনার অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য আরও বিস্তৃত করে সাফ ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় নারী দলকে বিশেষভাবে অভিনন্দন। বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে খেলার দুটি ভিন্ন ফরম্যাটে (ফুটবল ও ফুটসাল) দলকে চ্যাম্পিয়ন করায় সাবিনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত।’
কিন্তু যাঁর হাত ধরে দুটি ‘প্রথম’-এর দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ, সেখানে প্রথমবারের মতো মেয়েদের এশিয়ান কাপের জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়নি সাবিনার। থাইল্যান্ড থেকে সাফ ফুটসালের শিরোপা জিতে সাবিনাদের দেশে ফেরার আগেই মেয়েদের এশিয়ান কাপের দল দিয়ে জুনিয়র দলকে নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে নেপালে চলে যান কোচ পিটার বাটলার। সেখানে শুধু সাবিনাই নন, ঠাঁই হয়নি মাসুরা পারভীন, কৃষ্ণা রানী সরকার, সানজিদা আক্তার, নিলুফা ইয়াসমিন, মাতসুশিমা সুমাইয়াদের। প্রাথমিক দলে তাঁদের জায়গা না হওয়ার অর্থ, কোচ পিটার বাটলারের পরিকল্পনায় নেই তাঁরা।
নারী এশিয়ান কাপের দল ঘোষণার পর থেকে প্রশ্নটা উঠে গেছে, তাহলে কি তাঁদের ফুটবল ক্যারিয়ারই শেষ! বিশেষ করে সাবিনার প্রাথমিক দলে না থাকাটা নিয়ে এ প্রশ্ন আসছেই। অনেকে বলেন, ফুটসাল খেলতে নাকি ফুটবলের চেয়ে বেশি ফিটনেস দরকার খেলোয়াড়দের। ফুটবলের চেয়ে ফুটসালে নাকি বেশি ‘ফাস্ট’ হতে হয় খেলোয়াড়দের। যদি তা-ই হয়, তাহলে তো সাবিনা মাত্রই শেষ হওয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে নিজেদের ফর্ম ও ফিটনেসের প্রমাণ দিয়েছেন। একই প্রতিযোগিতায় তিনি করেছেন ১৪ গোল, যা টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ।
সাবিনার ফিটনেস এবং এই স্কোরিং দক্ষতার বাইরেও তাঁর আছে বিস্তর অভিজ্ঞতা। যে অভিজ্ঞতার দরকার ১ মার্চ শুরু হতে যাওয়া মেয়েদের এশিয়ান কাপের বাংলাদেশ দল। মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতায় ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তান। বিশেষ করে নারী ফুটবলের দুই এশীয় পরাশক্তি চীন ও উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে খেলায় বাংলাদেশ দলের দরকার ছিল সাবিনার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের। কিন্তু পিটার বাটলারের পরিকল্পনাতেই নেই সাবিনা। আকারে-ইঙ্গিতে বাংলাদেশের ইংলিশ কোচ বাটলার বুঝিয়েও দিয়েছেন, তিনি যত দিন দায়িত্বে আছেন, তাঁর দলে জায়গা হবে না সাবিনার। দুদিন আগে ঘোষিত ২৯ জনের প্রাথমিক দলে তাঁকে না রেখে সেটাই আবার প্রমাণ করলেন বাটলার।
ফুটবলের হালহকিকত যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে বাটলারের সঙ্গে সাবিনাদের দূরত্বের কারণটা অজানা নয়। মেয়েদের সাফ জিতে আসার পর গত বছরের ৩০ জানুয়ারি সাবিনা-মাসুরা-মাতসুশিমা সুমাইয়াসহ মোট ১৮ জন নারী ফুটবলার বিদ্রোহ করেন বাটলারের বিরুদ্ধে। ‘বডি শেমিং’-এর মতো গুরুতর অভিযোগ সামনে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। নানান ঘটনাপ্রবাহ ও সময়ের বাস্তবতায় মনিকা, ঋতুপর্ণা, মান্দা, রুপনা, তহুরা, শামসুন্নাহাররা দলে ফিরতে পারলেও বরাবরের মতো এবার উপেক্ষিতই থেকে গেলেন সাবিনা-কৃষ্ণা-সানজিদারা। তাতে ‘যতি’, ‘কমা’ ছাড়িয়ে তাঁদের ফুটবল ক্যারিয়ারে কি ‘দাঁড়ি’ও পড়ে গেল এবার!
