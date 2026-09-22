Ajker Patrika
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ফুটবল

মেসির ধমক খাওয়া সেই রেফারি এবার সৌদি আরবের ম্যাচে

ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসির ধমক খাওয়া সেই রেফারি এবার সৌদি আরবের ম্যাচে
বিশ্বকাপের ম্যাচে পিনেইরোর সঙ্গে মেসির তর্কের সেই মুহূর্ত। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসির সঙ্গে মাঠে বাক্য বিনিময়ের ঘটনায় আলোচনায় আসা পর্তুগিজ রেফারি জোয়াও পিনেইরো এবার সৌদি আরব ও কুয়েতের ম্যাচ পরিচালনা করবেন। গালফ ২৭ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।

আগামীকাল বুধবার জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে কুয়েতের বিপক্ষে খেলতে নামবে সৌদি আরব।

২০১৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পিনেইরো। উয়েফার অভিজাত শ্রেণীর রেফারিদের তালিকাতেও রয়েছেন তিনি। এর আগে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করেছেন এই পর্তুগিজ।

২০২৫ সালের উয়েফা সুপার কাপের ফাইনালে পিএসজি ও টটেনহামের ম্যাচ পরিচালনা করেন পিনেইরো। ২০২৫-২৬ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজির লড়াইয়েও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালেও রেফারি ছিলেন পিনেইরো। ওই ম্যাচেই মেসির সঙ্গে তাঁর বাক্য বিনিময় আলোচনার জন্ম দেয়।

ম্যাচ চলাকালে রেফারির সঙ্গে কথা বলার সময় মেসিকে ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায়। ক্যামেরায় ধরা পড়ে, পিনেইরোকে উদ্দেশ করে আর্জেন্টাইন তারকা বলেন, ‘আমার সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বলুন, আমাকে অসম্মান করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে সম্মান দিয়েই কথা বলেছি।’

গালফ ২৭-এ সৌদি আরবের গ্রুপে রয়েছে ইরাক, কুয়েত ও ওমান। গ্রুপ পর্বে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করা দলগুলো সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে টুর্নামেন্টটি।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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