Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

ফিফার কমিটিতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৪৬
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল। ছবি: ফাইল ছবি
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল। ছবি: ফাইল ছবি

ফিফার টেকনোলজি, ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কমিটির সদস্য হয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। এবারই প্রথম ফিফার কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তাঁকে।

কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন আইসল্যান্ডের থরভালদুর ওরলিগসন। ডেপুটি চেয়ারপারসন ভেনেজুয়েলার হোর্হে গিমেনেস। সদস্যদের মধ্যে তাবিথ ছাড়াও রয়েছেন বাহরাইন, রুয়ান্ডা, কানাডা, অ্যান্ডোরা, হংকং, উগান্ডা, রাশিয়া, ইসোয়াতিনি, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, প্যারাগুয়ে, বার্বাডোজ, মালয়েশিয়া, স্কটল্যান্ড ও ইসরায়েলের প্রতিনিধি।

বাফুফে নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণও জায়গা করে নিয়েছেন ফিফার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। মেয়েদের ইয়ুথ কম্পিটিশন কমিটির সদস্য করা হয়েছে তাঁকে। এর আগে ফিফা নির্বাহী কমিটিরও সদস্য ছিলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

সম্পর্কিত

ভারতীয় আম্পায়ারকে নিয়ে বাংলাদেশি ক্রিকেটারের অসন্তোষ

ভারতীয় আম্পায়ারকে নিয়ে বাংলাদেশি ক্রিকেটারের অসন্তোষ

‘আফগানিস্তানের ক্রিকেটার হয়ে বাংলাদেশকে তো ফেবারিট বলতে পারি না’

‘আফগানিস্তানের ক্রিকেটার হয়ে বাংলাদেশকে তো ফেবারিট বলতে পারি না’

ফিফার কমিটিতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল

ফিফার কমিটিতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল

বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিয়েই দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের

বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিয়েই দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের