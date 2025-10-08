ফিফার কমিটিতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফিফার টেকনোলজি, ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কমিটির সদস্য হয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। এবারই প্রথম ফিফার কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তাঁকে।
কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন আইসল্যান্ডের থরভালদুর ওরলিগসন। ডেপুটি চেয়ারপারসন ভেনেজুয়েলার হোর্হে গিমেনেস। সদস্যদের মধ্যে তাবিথ ছাড়াও রয়েছেন বাহরাইন, রুয়ান্ডা, কানাডা, অ্যান্ডোরা, হংকং, উগান্ডা, রাশিয়া, ইসোয়াতিনি, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, প্যারাগুয়ে, বার্বাডোজ, মালয়েশিয়া, স্কটল্যান্ড ও ইসরায়েলের প্রতিনিধি।
বাফুফে নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণও জায়গা করে নিয়েছেন ফিফার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। মেয়েদের ইয়ুথ কম্পিটিশন কমিটির সদস্য করা হয়েছে তাঁকে। এর আগে ফিফা নির্বাহী কমিটিরও সদস্য ছিলেন তিনি।
