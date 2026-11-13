টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
চতুর্থ ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছে ভারত-নিউজিল্যান্ড। প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নেমেছে ইংল্যান্ড। অন্যদিকে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের পঞ্চম দিন পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
চতুর্থ ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সকাল ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
১ম ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৫ম দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
উয়েফা নেশনস লিগ
মলদোভা-কাজাখস্তান
রাত ১১টা, সরাসরি
সার্বিয়া-জার্মানি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
স্লোভেনিয়া-সুইজারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৫
নেদারল্যান্ডস-গ্রিস
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১