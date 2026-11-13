Ajker Patrika
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ফুটবল

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৬, ১০: ২৭
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
চতুর্থ ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছে ভারত-নিউজিল্যান্ড। ছবি: সংগৃহীত

চতুর্থ ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছে ভারত-নিউজিল্যান্ড। প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নেমেছে ইংল্যান্ড। অন্যদিকে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের পঞ্চম দিন পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।

ক্রিকেট

চতুর্থ ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সকাল ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫

১ম ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৫ম দিন

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সকাল ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

উয়েফা নেশনস লিগ

মলদোভা-কাজাখস্তান

রাত ১১টা, সরাসরি

সার্বিয়া-জার্মানি

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

স্লোভেনিয়া-সুইজারল্যান্ড

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ৫

নেদারল্যান্ডস-গ্রিস

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

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