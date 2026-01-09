বার্সার বিপক্ষে প্রতিশোধের ফাইনালে কি খেলছেন এমবাপ্পে

ক্রীড়া ডেস্ক
স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রে, লা লিগা—চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ২০২৪-২৫ মৌসুমে এই তিনটি মেজর শিরোপা খুইয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোসদের কাছে এবারের স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালটা তাই প্রতিশোধের মিশন। তবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে খেলতে পারবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।
জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে গত রাতে স্প্যানিশ সুপার দ্বিতীয় সেমিফাইনালটা ছিল মাদ্রিদ ডার্বি। আতলেতিকো মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জাবি আলোনসো জানিয়েছেন, এমবাপ্পে ফাইনাল খেলতে প্রস্তুত। পরশু স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা।
স্প্যানিশ সুপার কাপে গত রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে ২ মিনিটেই গোল পেয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। যেখানে রিয়ালের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামকে ম্যাচের ২৬ সেকেন্ডের সময় ফাউল করেন আতলেতিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডার কনোর গ্যালাঘার। সে সময় রেফারি রিয়ালের পক্ষে ফ্রি-কিকের বাঁশি বাজিয়েছেন। ২৫ গজ দূরত্ব থেকে বুলেট গতির শটে লক্ষ্য ভেদ করেন ফেদেরিকো ভালভার্দে। মানবদেয়াল সাজিয়েও আতলেতিকো মাদ্রিদ কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি।
ভালভার্দের গোলে প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করে রিয়াল। ৫৫ মিনিটে গোলটি করেন রদ্রিগো। রিয়ালের এই তারকা ফরোয়ার্ডকে গোল করতে সহায়তা করেন ভালভার্দে। ৩ মিনিটের মধ্যে (৫৮ মিনিটে) ব্যবধান কমান আতলেতিকো মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড আলেক্সান্ডার সরলথ। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ এমবাপ্পে খেলেছেন গত বছরের ২০ ডিসেম্বর। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেভিয়ার বিপক্ষে লা লিগার সেই ম্যাচে রিয়াল জিতেছিল ২-১ গোলে। ৮৬ মিনিটে গোল করেছিলেন এমবাপ্পে। তবে হাঁটুর চোটে পড়ায় এমবাপ্পে এরপর রিয়ালের হয়ে এ বছরের প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে রিয়াল দুই ম্যাচই জিতেছে। যার মধ্যে ৪ জানুয়ারি রিয়াল বেতিসকে লা লিগায় ৫-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।
এমবাপ্পে না খেলায় আলোনসো রিয়ালের শেষ দুই ম্যাচে গঞ্জালো গার্সিয়াকে খেলিয়েছেন। রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ৪ জানুয়ারি লা লিগায় হ্যাটট্রিক করেছিলেন গার্সিয়া। তবে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে গার্সিয়াকে হয়তো না-ও দেখা যেতে পারে। কারণ, এমবাপ্পের ফেরার ব্যাপারে সুখবর দিয়েছেন আলোনসো। গত বছরের জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনা। পরশু রিয়াল মাদ্রিদ এক বছরের পুরোনো হারের বদলা নিতে নামবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে স্প্যানিশ সুপার কাপের রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা ম্যাচ।
