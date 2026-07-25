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ফুটবল

মানুষ আমাদের ঈর্ষা করে, সমালোচকদের আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ১৪: ১০
মানুষ আমাদের ঈর্ষা করে, সমালোচকদের আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট
হাভিয়ের মিলেই। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপের পর আর্জেন্টিনা দলকে ঘিরে বিদেশি সংবাদমাধ্যম ও সমর্থকদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই। তাঁর দাবি, ঈর্ষা থেকেই আর্জেন্টাইনদের নিয়ে এমন সমালোচনা বা অযৌক্তিক কথা বলে মানুষ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধারাবাহিক কয়েকটি পোস্টে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন মিলেই। এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘তোমার কি শত্রু আছে? এর মানে হলো, তুমি একসময় কোনো কিছুর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলে। আমরা আর্জেন্টিনার পক্ষে দাঁড়াই।’

আরেকটি বার্তায় মিলেই লেখেন, ‘আর্জেন্টিনার সমস্যা হলো, আমরা খুব বেশি নজরে পড়ি। আমরা কখনোই অদৃশ্য থাকি না। মানুষ আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত, আর আমরা প্রায় সবকিছুতেই ভালো।’

বৃহস্পতিবারও একই সুরে পোস্ট করেন মিলেই। তিনি লেখেন, ‘এখন বিশ্ব দেখবে, আর্জেন্টাইনদের দিয়ে পরিপূর্ণ একটি দেশ কী অর্জন করতে পারে।’ এ ছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি একটি ছবিও প্রকাশ করেন তিনি, যেখানে তাকে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি পরা অবস্থায় দেখা যায়। ছবির সঙ্গে তিনি লেখেন, “আর্জেন্টিনা দীর্ঘজীবী হোক, অভিশাপ!’

সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রতিটি ম্যাচের পরই দলের পারফরম্যান্স নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন মিলেই ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এমনকি খেলোয়াড়দের সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রেসিডেন্ট ভবন কাসা রোসাদায় তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তিনি।

আর্জেন্টিনাকে ঘিরে সাম্প্রতিক সমালোচনার মধ্যে ছিল বিশ্বকাপে রেফারিংয়ে দলটি সুবিধা পেয়েছে—এমন অভিযোগ এবং দেশটিকে বর্ণবাদী বলেও কিছু মহলের মন্তব্য। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্প্যানিশ গায়িকা রোসালিয়াও আর্জেন্টিনাকে সমালোচনা করে একটি পোস্ট করেছিলেন। পরে তিনি সেই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেও, এর জেরে কর্দোবায় তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি কনসার্ট বাতিল করা হয়।

এদিকে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র আদ্রিয়ান রাভিয়ের বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি ঘটনা, যা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তোমরা দেখবে আর্জেন্টাইনরা আর্জেন্টিনার জন্য কী করতে সক্ষম। কারণ আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে শুরু করেছি, যা মানুষের পরিস্থিতির উন্নতি করছে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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