‘বিশ্বকাপ নিয়ে সব উদ্বেগই অতিরঞ্জিত’

‘বিশ্বকাপ নিয়ে সব উদ্বেগই অতিরঞ্জিত’
২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। ছবি: সংগৃহীত

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি তো আছেই, আছে বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক মেক্সিকোয় গ্যাং সহিংসতা। এরই মধ্যে আবার ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে সংঘাত। ইরান তো জানিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা শঙ্কায় তারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপ নাও খেলতে পারে।

এই অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের প্রশ্নটা উঠছেই। তবে এ নিয়ে চিন্তিত নন ফিফার সহসভাপতি ভিক্টর মন্টালিয়ানি। টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে গেলে সব উদ্বেগ কেটে যাবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির কারণে বিভিন্ন দেশের সমর্থকেরা বিশ্বকাপ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় আছেন। কিন্তু ফিফার সহসভাপতি বলছেন, ‘টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এমন পরিস্থিতি নতুন কিছু নয়।’ উল্টো মন্টাগলিয়ানি মনে করিয়ে দিয়েছেন, অতীতে প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। ১৯৭৮ বিশ্বকাপের উদাহরণ টেনে বলেন, তখনো সামরিক শাসনের মধ্যে টুর্নামেন্ট হয়েছিল। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমের কারণে এসব ইস্যু বেশি বড় করে দেখা হচ্ছে বলে মনে করেন মন্টাগলিয়ানি, ‘বিশ্বকাপের দিন শুরু হলে সবার মনোযোগ আবার ফুটবলে ফিরে যাবে।’

এদিকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা চলছে। তবুও আয়োজক দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ফিফার প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মন্টাগলিয়ানি। তাঁর মতে, ‘বল গড়ানো শুরু হলে সবকিছু ছাপিয়ে ফুটবলই হয়ে উঠবে মূল আকর্ষণ।’

‘ডিপ স্টেট’ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল: আসিফ মাহমুদ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গীতা পাঠে জামায়াত এমপির ‘বারণ’, শোনেননি ইউএনও

পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তায় ইরান

হরমুজ দিয়ে চলবে বাংলাদেশসহ ৬ বন্ধু দেশের জাহাজ

এলাকার খবর
Loading...

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভিয়েতনাম-ম্যাচের ভুল শুধরে সিঙ্গাপুরকে হারানোর আশা বাংলাদেশের

ভিয়েতনাম-ম্যাচের ভুল শুধরে সিঙ্গাপুরকে হারানোর আশা বাংলাদেশের

‘বিশ্বকাপ নিয়ে সব উদ্বেগই অতিরঞ্জিত’

‘বিশ্বকাপ নিয়ে সব উদ্বেগই অতিরঞ্জিত’

এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশের সোনা

এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশের সোনা

ব্রাজিল হারলেও শিষ্যদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ আনচেলত্তি

ব্রাজিল হারলেও শিষ্যদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ আনচেলত্তি