মেসির ফেরার ম্যাচেও হারল মায়ামি, বিদায় টুর্নামেন্ট থেকেও

বাবা হোর্হে মেসির মৃত্যুতে তড়িঘড়ি করেই লিওনেল মেসি ফ্লোরিডা থেকে ছুটে যান সুদূর রোজারিওতে। সামাজিক মাধ্যম সয়লাব হয়ে যায় মেসির বাবার মৃত্যুশোকে। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন (এএফএ), বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মায়ামিসহ অনেকেই জানিয়েছে শোকবার্তা। বাবার মৃত্যুশোক কাটিয়ে আজ মাঠে ফিরলেও হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে আর্জেন্টাইন তারকাকে।
বাবার শোকে মুহ্যমান মেসি সামাজিক মাধ্যমে গতকাল দিয়েছেন এক আবেগঘন বার্তা। ইন্টার মায়ামি তাঁকে মাঠে ফিরতে আরও সময় দিতে চেয়েছিল। তবে দেরি না করে মেসি আজই ফিরলেন মাঠে। মায়ামির নু স্টেডিয়ামে লিগস কাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মেক্সিকোর ক্লাব লিওনের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে নামলেন বদলি হিসেবে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি ৩-২ গোলে হেরেছে লিওনের কাছে। তাতে করে লিগস কাপই শেষ হয়ে গেল মায়ামির। এর আগে ৯ আগস্ট এই লিগস কাপেই মেসিবিহীন মায়ামি ২-১ গোলে হেরেছিল মন্তেরের কাজে।
নু স্টেডিয়ামে আজ শুরু থেকেই লিওনের রক্ষণদুর্গে বারবার হানা দিতে থাকে ইন্টার মায়ামি। ইয়ান ফ্রে, লভেন্দ দেলিওনিস ব্যস্ত রাখেন লিওনের রক্ষণবিভাগ। তবে কিছুতেই তাঁরা কাজের কাজ কিছু করতে পারছিলেন না। যার মধ্যে ১৯ মিনিটে দেলিওনিসের শট প্রতিহত করেন লিওনের গোলরক্ষক অস্কার গার্সিয়া। ঠিক তার ৫ মিনিট পর এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ২৪ মিনিটে রদ্রিগো দি পলের ক্রস থেকে ফ্রে হেড দেন। তবে ঠিকমতো মাথা ছোঁয়াতে না পারায় গোল আর করা হয়নি ফ্রের।
বারবার প্রতিপক্ষের রক্ষণদুর্গে হানা দিতে থাকা মায়ামি গোলের দেখা পেয়ে যায় প্রথমার্ধের আগেই। ৪২ মিনিটে ফ্রের ক্রস থেকে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন দানিয়েল পিন্তার। প্রথমার্ধ মায়ামি শেষ করে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই বদলি করে মায়ামি। ৪৫ মিনিটে পিন্তারকে বসিয়ে নামানো হয় মেসিকে। যিনি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই রোজারিও থেকে ফিরেছেন মায়ামিতে। দ্বিতীয়ার্ধেই চলতে থাকে পাল্টাপাল্টি গোলের খেলা। ৫০ মিনিটে দানিয়েল আরসিলার গোলে সমতায় ফেরে লিওন। দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় মায়ামি। ৫৪ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন ইয়ানিক ব্রাইট।
লিওনও তো কম যায় না। ৬১ মিনিটে হুয়ান পাবলো দমিঙ্গেজের গোলে দ্বিতীয় দফায় সমতায় ফেরে মেক্সিকান ক্লাবটি। গোল করতে এরপর মরিয়া হয়ে ওঠে লিওন। ৭৭ মিনিটে লিওনের ফরোয়ার্ড জর্দি কোর্তিজোর নিশ্চিত গোল প্রতিহত করেন মায়ামি গোলরক্ষক রোক্কো রিওস নোভো। তবে লিওন যে সহজে হার মানার পাত্র নয়। ৮৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আরসিলা। তাঁর এই গোলটাই শেষ পর্যন্ত হয়ে যায় জয়সূচক গোল। ৩-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিওন।
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