Ajker Patrika
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ফুটবল

ম্যাচের ফয়সালা আগেই হওয়া উচিত ছিল, বলছেন স্পেন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যাচের ফয়সালা আগেই হওয়া উচিত ছিল, বলছেন স্পেন কোচ
লুইস দে লা ফুয়েন্তে এখন বিশ্বজয়ী কোচ। ছবি: এএফপি

আর্জেন্টিনাকে ১–০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। নিউজার্সিতে অতিরিক্ত সময়ের ১০৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার ঐতিহাসিক বিশ্বরেকর্ড গড়েছে ‘লা রোহা’রা।

টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থেকে বিশ্বজয়ের এই অবিস্মরণীয় কীর্তির পর স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘লা ১’-এর মুখোমুখি হয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি স্পেনের প্রধান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। দীর্ঘদিন ধরে একই ফুটবল দর্শনে বিশ্বাস রেখে নিজেদের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া শিষ্যদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন এই মাস্টারমাইন্ড।

এই সোনালি প্রজন্মকে ফুটবলের এক অনন্য উদাহরণ আখ্যা দিয়ে স্প্যানিশ কোচ বলেন, ‘আমি ফুটবলারদের এই প্রজন্মকে নিয়ে খুবই গর্বিত যারা এই ধারণাটি নিয়ে বড় হয়েছে, এর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে, এটিকে আরও ভালো করেছে, আমাদের একটি দল ও একটি পরিবারের উদাহরণ দিয়েছে, ব্যতিক্রমী প্রতিভার অধিকারী ভালো এবং দুর্দান্ত সব ফুটবলার... আমি গর্ববোধ করছি।’

ক্যারিয়ারের দীর্ঘ পথ আর চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ্বজয়ের এই চূড়ায় পৌঁছানোর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে দে লা ফুয়েন্তে আরও বলেন, ‘পেছনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে এবং তাদের কথা চিন্তা করে আমি খুবই উত্তেজিত, এই প্রজন্মের ফুটবলারদের নিয়ে আমরা সবকিছু জিতেছি, সবকিছুই।’

পুরো ম্যাচ জুড়েই স্পেনের একের পর এক আক্রমণ রুখে দিচ্ছিলেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমি মার্তিনেস। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে ও অতিরিক্ত সময়ে তাঁর সেই অতিমানবীয় পারফরম্যান্স না থাকলে ম্যাচের ভাগ্য আরও আগেই নির্ধারিত হয়ে যেত বলে মনে করেন স্প্যানিশ কোচ। ফাইনালের সেই কঠিন লড়াই আর্জেন্টিনার এনসো ফের্নান্দেস লাল কার্ড দেখায় ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া প্রতিপক্ষের বিপক্ষে লড়াই নিয়ে দে লা ফুয়েন্তে বলেন, ‘আমি মনে করি ম্যাচটির ফয়সালা আরও অনেক আগেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দিবুর সেভগুলো আমাদের আগেই জয়ী হতে দেয়নি, কারণ সেগুলো আমাদের স্কোরবোর্ডে আগেই এগিয়ে দিতে পারত, তবে এটি একটি বিশ্বকাপের ফাইনাল এবং প্রতিপক্ষ ১০ জনের দলে পরিণত হলেও আপনাকে ভুগতে হবে, আর আমরা সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত।’

বিষয়:

স্পেন ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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