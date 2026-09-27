জ্বর থেকে মাঠে ফিরে ইতিহাস গড়লেন মদরিচ

জ্বরের কারণে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে থাকতে পারেননি লুকা মদরিচ। চেকিয়ার বিপক্ষে ক্রোয়েশিয়ার নেশনস লিগের ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাঠে নেমে শুধু দলকে এগিয়েই দেননি, নতুন ইতিহাসও গড়েছেন মদরিচ।
প্রাগে উয়েফা নেশনস লিগের ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৪৭ মিনিটে মদরিচের গোলে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। বক্সের বাইরে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের শটে চেকিয়ার গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি।
এই গোলের মধ্য দিয়ে ক্রোয়েশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা বনে গেছেন মদরিচ। ৪১ বছর বয়সে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। এর আগে ইউরো ২০২৪ এ ইতালির বিপক্ষে ৩৮ বছর ২৮৯ দিন বয়সে গোল করে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতার রেকর্ড গড়েছিলেন এই মিডফিল্ডার।
মদরিচের কল্যাণে পাওয়া লিড অবশ্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ক্রোয়েশিয়া। মাত্র সাত মিনিট পর আদাম কারাবেক গোল করে চেকিয়াকে ম্যাচে ফেরান। ৭৭ মিনিটে স্কোরলাইন ২-১ করে ক্রোয়েশিয়া। ইভান পেরিশিচের সহায়তায় গোল করেন মার্কো পাসালিচ। শেষ পর্যন্ত আর গোলটার শোধ দিতে পারেনি চেকিয়া। জয় দিয়েই নেশনস লিগের নতুন অভিযান শুরু করল ক্রোয়েশিয়া।
জয়সূচক গোলের আগের মিনিটেই বদলি হিসেবে মাঠ ছাড়েন মদরিচ। মাঠ ছাড়ার সময় স্বাগতিক দর্শকদের ভালোবাসায় সিক্ত হন তিনি। অসুস্থতার কারণে ম্যাচের আগে অনিশ্চয়তায় থাকা মদরিচ শেষ পর্যন্ত গোল করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
ক্রোয়েশিয়ার হয়ে মদরিচের দীর্ঘ ক্যারিয়ারও নতুন রেকর্ডের সাক্ষী। জাতীয় দলের হয়ে এরই মধ্যে ২০২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি, যা দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ৪১ বছর বয়সেও সেই যাত্রা থামেনি।
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