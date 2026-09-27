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ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার বাঁচা-মরার লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ০৯
অস্ট্রেলিয়ার বাঁচা-মরার লড়াই
প্রথম ওয়ানডেতে ৬৭ রানে হেরেছে অজিরা। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। প্রথম ম্যাচে ৬৭ রানে হেরেছে সফরকারীরা। আজ দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে মাঠে নামবে মিচেল মার্শের দল। সিরিজে টিকে থাকতে হলে ম্যাচটা জিততেই হবে অজিদের। অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

দ্বিতীয় ওয়ানডে

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা, সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

প্রথম ওয়ানডে

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

তৃতীয় ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল

উয়েফা নেশনস লিগ

লিথুয়ানিয়া-আজারবাইজান

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

অস্ট্রিয়া-কসোভো

রাত ১০টা, সরাসরি

নরওয়ে-পর্তুগাল

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

ডেনমার্ক-ওয়েলস

রাত ১০টা, সরাসরি

ইসরায়েল-আয়ারল্যান্ড

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেট
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