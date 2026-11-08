৪০ বছরের ইতিহাসে এত বাজে অবস্থা আর কখনোই হয়নি

৪০ বছরের ইতিহাসে এত বাজে অবস্থা আর কখনোই হয়নি
মাঠের পারফরম্যান্সে হতশ্রী অবস্থা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। এবার তারা মাঠে নামার আগেই পেল এক দুঃসংবাদ। এমনই এক দুর্ঘটনা ঘটল তাদের সঙ্গে, যা গত ৪০ বছরে ক্লাবটির ইতিহাসে হয়নি।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কপাল পুড়েছে মূলত ম্যানচেস্টার সিটির কারণে। গতকাল নটিংহাম ফরেস্টের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে ম্যান সিটি। তাতে করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রেলিগেশন জোনে নেমে গেছে ম্যান ইউনাইটেড। এর মধ্য দিয়ে ৪০ বছরের মধ্যে এই প্রথম মৌসুমের এমন পর্যায়ে কোনো দিন রেলিগেশন জোনে থেকে শেষ করল ক্লাবটি।
৯ ম্যাচ খেলে এখন পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কেবল একটিতে জিতেছে। ড্র করেছে চার ম্যাচ। হেরেছেও চার ম্যাচ। ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে এখন ইউনাইটেড অবস্থান করছে ১৮ নম্বরে। সাধারণত ১৮ থেকে ২০ নম্বর স্থানে থাকা দল অবনমনে চলে যায়। অন্তত ৯ ম্যাচ খেলার পর এবারই প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগের রেলিগেশন জোনে থেকে শেষ করল ইউনাইটেড। সর্বশেষ এমন ঘটনা তাদের সঙ্গে ঘটেছিল ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে। ৪০ বছর আগে ১৫ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকার ২১তম স্থানে ছিল ম্যান ইউনাইটেড।
২০২৬-২৭ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে একমাত্র জয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এসেছে গত ৩০ আগস্ট। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইপসউইচ টাউনকে ৫-২ গোলে হারায় ইউনাইটেড। এই ইপসুইচ টাউন ইএফএল থেকে প্রমোশন হয়ে প্রিমিয়ার লিগে উঠে এসেছে। বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। আজ যদি চেলসিকে হারায় সান্ডারল্যান্ড এবং লিভারপুলের বিপক্ষে ক্রিস্টাল প্যালেস অন্তত ড্র করে, তাহলে মাঠে নামার আগেই ২০ নম্বরে নেমে যেতে পারে ম্যান ইউনাইটেড। ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রিমিয়ার লিগের আরেক ম্যাচে মাইকেল ক্যারিকের ইউনাইটেডের প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলা।
১৯৮৬ সালের নভেম্বরে ম্যান ইউনাইটেডের বাজে শুরুর কারণে বরখাস্ত হয়েছিলেন তৎকালীন ম্যানেজার রন অ্যাটকিনসন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কোচ ক্যারিকের ওপর চাপ অনেক বেড়েছে। যদিও গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে এএস রোমার বিপক্ষে ৩-২ গোলের জয় কিছুটা চাপ কমিয়েছে। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি।
সিটি গ্রাউন্ডে গতকাল রাতে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে জোড়া গোল করেন নটিংহাম ফরেস্টের স্ট্রাইকার লিয়াম দেলাপ। দলের আরেক গোল করেন জাইর কুনিয়া। সিটির একমাত্র গোল করেন রায়ান শেরকি। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্সেনাল। দুইয়ে থাকা ম্যান সিটির পয়েন্ট ২১। তিন নম্বরে থাকা ব্রাইটন ৯ ম্যাচে পেয়েছে ১৯ পয়েন্ট।