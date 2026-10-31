হেরেই চলেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রক্ষণভাগের ভঙ্গুরতার পুরো সুযোগ নিল চেলসি। সফরকারীদের ২-০ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয় পরাজয়ের স্বাদ দিয়েছে তারা। এই হারে ইউনাইটেডের কোচ মাইকেল ক্যারিকের ওপর চাপ আরও বাড়ল।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা নয় ম্যাচ জয়হীন ইউনাইটেড। ১৯৮৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের পর এটিই তাদের দীর্ঘতম জয়হীন সময়। প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে চতুর্থ হারের পর পয়েন্ট তালিকার ১৬ নম্বরে নেমে গেছে দলটি। অবনমন অঞ্চলের চেয়ে মাত্র এক পয়েন্টে এগিয়ে তারা। মৌসুমের শুরুতে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর পরিস্থিতি বদলানোর সুযোগ পেয়েছিলেন ক্যারিক। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়ার কয়েক দিন না যেতেই তাঁর অবস্থান আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
প্রথমার্ধে আশাব্যঞ্জক ফুটবল খেলেছিল ইউনাইটেড। কিন্তু বিরতির পর সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পাঁচ মিনিটের মাথায় গোল হজম করে সফরকারীরা। ইউনাইটেডের রক্ষণভাগের মাঝখান দিয়ে অনেকটা বিনা বাধায় এগিয়ে গিয়ে চেলসিকে প্রথম গোল এনে দেন মরগান রজার্স।
এর ১৪ মিনিট পর পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোল পালমার। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সহায়তায় দেখা যায়, বলের দিকে না তাকিয়েই ওয়েসলি ফোফানার মুখে হাত দিয়ে আঘাত করেছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। ফলে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ইউনাইটেডের এই ডিফেন্ডারকে। পালমার পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চেলসির হাতে চলে যায়।
চেলসির ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। মৌসুমে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে শুরুর একাদশে সুযোগ পাওয়া এস্তেভাও বল জালে পাঠিয়েছিলেন। তবে সামান্য অফসাইডের কারণে তাঁর গোলটি বাতিল হয়ে যায়। কোচ জাবি আলোনসো তাঁকে এই ম্যাচেই প্রথমবার লিগে শুরু থেকে খেলার সুযোগ দিয়েছিলেন।
প্রথমার্ধে ইউনাইটেডও একবার বল জালে পাঠিয়েছিল। তবে কুনিয়ার করা কাছাকাছি দূরত্বের হেড ভিএআরে পরীক্ষা করার পর অফসাইডের কারণে বাতিল করা হয়। ফিরতি সুযোগে ব্রুনো ফার্নান্দেসও ভালো একটি সুযোগ নষ্ট করেন। দলে ফিরে একাদশে জায়গা পাওয়া এই মিডফিল্ডার বল পাঠান ক্রসবারের ওপর দিয়ে। আমাদ দিয়ালোও দুবার চেলসির গোলরক্ষক মাইক পেন্ডার্সকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর সেই মানের ফুটবল খেলতে পারেনি ইউনাইটেড।
ইউনাইটেডের উদার রক্ষণাত্মক ভুলের সুযোগ নিয়ে রজার্সের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। এরপর মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মার্তিনেজের মাঠ ছাড়ার ঘটনা এবং পালমারের পেনাল্টি থেকে গোল—সব মিলিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের করে নেয় তারা।
এস্তেভাওয়ের একটি প্রচেষ্টা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বদলি হিসেবে নামা ভ্যালেন্তিন বারকোও শেষ দিকে সহজ একটি সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। তা না হলে চেলসির জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত।
যোগ করা সময়ে ইউনাইটেডের ফরোয়ার্ড ব্রায়ান এমবুমোর জোরালো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তবে তাতে ম্যাচের ফল বদলায়নি। সপ্তাহের বাকি ম্যাচগুলোর ফলের ওপর নির্ভর করে ক্যারিকের দল পয়েন্ট তালিকার অবনমন অঞ্চলের তিন দলের মধ্যে নেমে যেতে পারে। চেলসি উঠে এসেছে চতুর্থ স্থানে।