মৌসুমের শুরুতেই ইউনাইটেডের করুণ দশা

আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩২
ষষ্ঠ ম্যাচেই তৃতীয় হারের তিক্ত স্বাদ পেল ম্যানচেস্টারের প্রতিনিধিরা। ছবি: সংগৃহীত
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুমটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে ম্যানেচস্টার ইউনাইটেডের জন্য। সেবার ৩৮ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১১ টিতে জয়ের দেখা পায় জায়ান্টরা। মৌসুম শেষ করে টেবিলের ১৫ নম্বরে থেকে। যেটা ছিল তাদের ক্লাবের ইতিহাসের বাজে মৌসুমগুলোর একটি। নতুন মৌসুমে এসেও ব্যর্থতার করুণ দশা থেকে বের হতে পারছে না ইউনাইটেড।

বাজে সময় থেকে বের হয়ে নিজেদের সোনালি দিন ফেরাতে সবশেষ গ্রীষ্মকালীন দলবদলে স্কোয়াডে দারুণ কিছু খেলোয়াড় ভিড়িয়েছে ইউনাইটেড। দলবদলের কাজটা ঠিকঠাক করলেও মাঠের পারফরম্যান্সে তার সিকিভাগও পাচ্ছে না ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। একের পর এক হারে বিপর্যস্ত রুবেন আমোরিমের দল। সবশেষ আজ ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৩–১ গোলে হেরেছে তারা।

এ নিয়ে লিগে ষষ্ঠ ম্যাচেই তৃতীয় হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো ইউনাইটেডের। বিপরীতে দুটি ম্যাচে জয়ের দেখা পেয়েছে প্রতিযোগিতার ইতিহাসের সফলতম ক্লাবটি। বাকি ম্যাচটা ড্র হয়েছে। ৭ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে টেবিলের ১৩ নম্বরে। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। ১২ পয়েন্ট পাওয়া ক্রিস্টাল প্যালেসের অবস্থান দুইয়ে। পয়েন্ট টেবিলের এই চিত্রই বলছে–কতটা বাজে সময় পার করছে ইউনাইটেড।

জি–টেক কমিউনিটি স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২০ তম মিনিটেই দুটি গোল হজম করে ইউনাইটেড। সে ধাক্কা সামলে আর ন্যূনতম পয়েন্ট নিয়েও ফেরা হয়নি তাদের। ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে দুটি গোলই করেন আইগর থিয়াগো। অষ্টম মিনিটে অসাধারণ এক ভলিতে জাল কাঁপান এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ১২ মিনিট পর দুইবারের চেষ্টায় ঠিকানা খুঁজে নেন থিয়াগো। ৬ মিনিট পর একটি গোলের শোধ দেন বেনজামিন সেসকো। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো দল গোল করতে পারেনি।

যোগ করা সময়ে স্বাগিতকদের হয়ে তৃতীয় তথা শেষ গোলটি করেন মাথিয়াস জেসসেন। ইউনাইটেডের এই হারের বাকিদের থেকে অভিযোগের তীরটা একটু বেশিই যাবে ব্রুনো ফার্নান্দেজের দিকে। দ্বিতীয়ার্ধে স্পট কিক পেয়েও গোল করতে পারেননি পর্তুগিজ তারকা। ম্যাচ শেষে তাই কান্নাভেজা চোখে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।

