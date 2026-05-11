ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে জায়গা কি পেয়েই গেলেন নেইমার

সান্তোসের হয়ে সবশেষ দুই ম্যাচেই গোল করেছেন নেইমার। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের সময় যতই এগিয়ে আসছে, ততই এই প্রশ্নটা জোরালো হচ্ছে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে নেইমার জায়গা পাবেন তো। কারণ, কার্লো আনচেলত্তির দলে থাকতে হলে শতভাগ ফিট থাকতেই হবে। নেইমার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার দাবিটা জোরালো করে রাখছেন নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে।

আনুষ্ঠানিকভাবে আনচেলত্তি এখনো বিশ্বকাপের প্রাথমিক সদস্যের দল ঘোষণা করেননি। তবে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’র প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আনচেলত্তির বিশ্বকাপের ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে জায়গা করে নিয়েছেন নেইমার ও এস্তেভাও। ঠিক তার পরের দিনই নেইমার ম্যাচটা রাঙালেন নিজের মতো করে। আজ ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’য় ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে গোল করেছেন।

সান্তোসের হয়ে সবশেষ দুই ম্যাচেই গোল পেয়েছেন নেইমার। গত বুধবার কোপা সুদামেরিকানায় রিকোলেটা এফসির বিপক্ষে ম্যাচটি সান্তোস ১-১ গোলে ড্র করেছে। সেই ম্যাচে সান্তোসের একমাত্র গোলটি করেছিলেন নেইমার। আজ তিনি গোল করে দলকে জিতিয়েছেন। ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে সিরি ‘আ’র ম্যাচটি সান্তোস জিতেছে ২-০ গোলে।

ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে আজ ৮২ মিনিট খেলেছেন নেইমার। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৫ মিনিটে গোল করেছেন তিনি। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেছেন গ্যাব্রিয়েল বনটেম্পো। আর ৭৬ মিনিটে সান্তোসের দ্বিতীয় গোল করেছেন ডিফেন্ডার আদোনিস ফ্রিয়াস। সব মিলিয়ে চলতি মৌসুমে সান্তোসের জার্সিতে ১৩ ম্যাচে ৬ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে।

ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে আজ ২-০ গোলের জয়ে সিরি ‘আ’র পয়েন্ট তালিকার ১৫ নম্বরে অবস্থান করছে সান্তোস। ৪ জয়, ৬ ড্র ও ৫ হারে দলটির পয়েন্ট ১৮। আর হারের পর ব্রাগান্তিনো অবস্থান করছে সাত নম্বরে। ১৫ ম্যাচে জিতেছে ৬ ম্যাচ। ২ ম্যাচ ড্র করেছে ও হেরেছে ৭ ম্যাচ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ২০ দল।

চোটের কারণে বেশির ভাগ সময় নেইমারকে থাকতে হয়েছে মাঠের বাইরে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবশেষ তিনি খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এই সময়ে ব্রাজিল দল অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার পর আনচেলত্তি একবারও নেইমারকে ডাকেননি। কারণ নেইমারের ফিটনেস। হয়তোবা বিশ্বকাপ দিয়ে ব্রাজিলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন হতে পারে তাঁর। ১৮ মে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল।

