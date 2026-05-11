জানা গেল বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ শুরুর সময়

মুষলধারে বৃষ্টির কারণে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট আর মাঠে গড়ায়নি। অবশেষে সুখবর দিল মিরপুরের আবহাওয়া। বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে পুনরায় শুরু হবে ম্যাচটি।
সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল দেশের বিভিন্ন এলাকায়। তবে মিরপুর শেরেবাংলায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনের খেলায় কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করেনি। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে ২৯.১ ওভার খেলা হয়েছে। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মাত্রা বাড়তে থাকে। খেলা তো দূরে থাক, দ্বিতীয় সেশন পুরোপুরি চলে গেছে বৃষ্টির পেটে। ক্রিকেটপ্রেমীরা অনেকেই তখন ম্যাচের খবরাখবর জানতে ক্রিকবাজ, ক্রিকইনফোতে স্ক্রলিং করছিলেন। ক্রিকেটের নির্ভরযোগ্য দুটি ওয়েবসাইট জানিয়েছে, ৩টা ৪৫ মিনিটে পুনরায় খেলা শুরু হবে।
মিরপুরে গতকাল তৃতীয় দিনেও বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। বেরসিক বৃষ্টির বাগড়ায় দুই ঘণ্টা খেলা বন্ধ ছিল। দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে মেহেদী হাসান মিরাজ জানিয়েছিলেন, ম্যাচ ফিফটি-ফিফটি অবস্থায় আছে। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ১.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৭ রানে চতুর্থ দিনে খেলতে নামে বাংলাদেশ। যথারীতি এবারও দুই ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় (৫) ও সাদমান ইসলাম (১০) ব্যর্থ হয়েছেন।
সাদমান-জয়ের দ্রুত বিদায়ে বাংলাদেশ ১০.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২৩ রানে পরিণত হয়। এরপর দলের হাল ধরেন মুমিনুল হক ও নাজমুল হোসেন শান্ত। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা (শান্ত-মুমিনুল) ১২২ বলে ৭০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন। ৩১ ওভারে ২ উইকেটে ৯৩ রান করেছে বাংলাদেশ। লিডসহ স্বাগতিকদের স্কোর ১২০ রান। মুমিনুল ও শান্ত ৩৭ ও ৩৪ রানে ব্যাটিং করছেন।
আকাশে মেঘ জমেছিল মধ্যাহ্ন বিরতির সময়ই। সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরতেও সময় লাগেনি। দুপুরের খাবার শেষ করে তাই আর মাঠে ফেরা হয়নি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের। ভারী বর্ষণের কারণে শেরেবাংলায় দুই দলের দিনের দ্বিতীয় সেশনের খেলায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি।
দিনের শুরুতেই বাংলাদেশ শিবিরে জোড়া আগাত। মাহমুদুল হাসানের পর বিদায় নেন সাদমান ইসলাম। তবে সে ধাক্কা সামলে নিয়েছে স্বাগতিকেরা। নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মুমিনুল হকের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে লিড বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ।