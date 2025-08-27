Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
গোল উদ্‌যাপন সৌরভী আকন্দ প্রীতির। নেপালের বিপক্ষে থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে। ছবি: বাফুফে
গোল উদ্‌যাপন সৌরভী আকন্দ প্রীতির। নেপালের বিপক্ষে থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দেখায় নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার প্রতিপক্ষের জালে চার গোলই দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে এক গোল হজমও করেছে প্রীতি-অর্পিতারা। ফিরতি দেখায় আজ ৪-১ গোলে নেপালকে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দল। বাংলাদেশের চার গোলের তিনটিই করেছে সৌরভী আকন্দ প্রীতি।

থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আধিপত্য ধরে রেখে খেলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে গোলের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৩৮ মিনিট পর্যন্ত। ৩৯ মিনিটে থুইনুই মারমার গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। এর ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি।

তবে দুই গোলের অগ্রগামিতা ধরে রেখে বিরতিতে যেতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে একটি গোল পরিশোধ করে নেপাল।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুই গোল করে বাংলাদেশ। ৭১ মিনিটে কর্নার কিকের বল সতীর্থকে ছুঁয়ে প্রীতির কাছে গেলে কোনো ভুল করেননি বাংলাদেশের ২০ নম্বর জার্সিধারী এই ফুটবলার। সুন্দরভাবে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ম্যাচের স্কোরলাইন বাংলাদেশ ৩: ১ নেপাল।

শেষ পর্যন্ত ম্যাচের স্কোরলাইন দাঁড়ায় বাংলাদেশ ৪: ১ নেপাল। বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের পক্ষে শেষ গোলটি করেন প্রীতি। পুর্নিমা মারমার কাছ থেকে বল পেয়ে এই গোলটি করেন তিনি। নেপালের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও গোল করেছিলেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি।

চলতি টুর্নামেন্টে চার ম্যাচে এটি তৃতীয় জয় বাংলাদেশের। পয়েন্ট ৯। সমান পয়েন্ট ভারতেরও। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ভারতই।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

হিজাব পরতে বাধার অভিযোগ সত্য নয়, দাবি বরখাস্ত ভিকারুননিসার শিক্ষিকার

শুল্ক বিরোধের মধ্যেও বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পথে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

সিংহাসন নিয়ে মহারাজের সঙ্গে ‘যুদ্ধ’ এখন লঙ্কান ক্রিকেটারের

সিংহাসন নিয়ে মহারাজের সঙ্গে ‘যুদ্ধ’ এখন লঙ্কান ক্রিকেটারের

প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

অশ্বিন কি এবার বিপিএলে খেলতে পারবেন

অশ্বিন কি এবার বিপিএলে খেলতে পারবেন