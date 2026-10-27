ব্যালন ডি’অর জিতে হ্যারি কেইনের বিশেষ বার্তা
হ্যারি কেইনের আনন্দ-উদ্দীপনা যেন থামার নয়। লন্ডনের আলো ঝলমলে রাতে গত রাতে ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার নেওয়ার সময় তাঁর চোখে মুখে দেখা গেছে উচ্ছ্বাস। প্রথমবার ব্যালন ডি’অর জয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক ছবি পোস্ট করেছেন। দিয়েছেন বিশেষ বার্তাও।
ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিও লন্ডনে গত রাতে ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার তুলে দেন কেইনের হাতে। পুরস্কার গ্রহণের পর নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলেছেন কেইন। প্রথমবার ব্যালন ডি’অর জিতে ফেসবুকে প্রথম পোস্টেই ইংলিশ অধিনায়ক লিখেছেন, ‘নীরবে কাজ করে যান। সফলতা আপনার পক্ষেই কথা বলবে।’
শুধুই এই এক পোস্টেই থেমে থাকেননি কেইন। ব্যালন ডি’অর হাতে ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে ক্যাপশনে ইংলিশ তারকা লিখেছেন, ‘ওয়াও।’ পুরস্কার গ্রহণের পর ফেসবুকে এক সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তিনি। ইংল্যান্ড অধিনায়ক লিখেছেন, ‘২০২৬ ব্যালন ডি’অর নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই পুরস্কার জেতার অনুভূতি অন্যরকম। লন্ডনের রাতটা অবিশ্বাস্য। যারা জিতেছে, সবাইকে অভিনন্দন। বন্ধু, পরিবার, সতীর্থ, কোচিং স্টাফ, বিশ্বের সকল ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ। আপনাদের ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।’
ফটোশুট নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একটা পোস্ট করে ক্যাপশনে কেইন লিখেছেন, ‘এই ফটোশুট উপভোগ করেছি।’ ইংলিশ অধিনায়ক ‘ধন্যবাদ লন্ডন’ ক্যাপশনে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনের সঙ্গে হার্ট, ট্রফির ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন তিনি। ভিডিওতে দেখা গেছে, লন্ডনে উৎসবমুখর পরিবেশে উপস্থিত দর্শকদের সামনে ব্যালন ডি’অর উঁচিয়ে ধরেছেন কেইন। তাঁকে দেখতেই মোবাইল ক্যামেরা চালু করে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। শুধু রোনালদো নাজারিওই নন, থিয়েরি অঁরি, রদ্রি, লামিন ইয়ামালের মতো তারকারা সেখানে ছিলেন।
প্রথমবার ব্যালন ডি’অর জিতে ইংল্যান্ডের ২৫ বছরের অপেক্ষা ঘোচালেন হ্যারি কেইন। সবশেষ ইংল্যান্ডের হয়ে ২০০১ সালে ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন মাইকলে ওয়েন। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের পঞ্চম ফুটবলার হিসেবে কেইন জেতেন ব্যালন ডি’অর। এর আগে ইংলিশদের হয়ে এই পুরস্কার জিতেছিলেন স্ট্যানলি ম্যাথুস, ববি চার্লটন, কেভিন কিগান এবং ওয়েন। ফুটবল ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আটবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন লিওনেল মেসি।