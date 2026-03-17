আর্জেন্টিনার সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা গোলরক্ষকের অবসর

গোলপোস্টের সামনে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিপক্ষের অনেক গোল প্রতিহত করেছেন সার্জিও রোমেরো। তবে এখন থেকে আর তাঁকে দেখা যাবে না গোলপোস্টের সামনে। ৩৯ বছর বয়সে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

অবসরের আগে আর্জেন্টিনার ইতিহাসে গোলরক্ষক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়েছেন রোমেরো। ৯৬ ম্যাচের মধ্যে ৪৭ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পেরেছিলেন তিনি। এবার রোমেরো নতুন এক অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন। আর্জেন্টাইন সাংবাদিক ফেদে ক্রিস্তোফানেল্লির দেওয়া তথ্য মতে রোমেরো এরই মধ্যে নিজের কোচিং স্টাফ গুছিয়ে নিয়েছেন। পেশাদার ক্যারিয়ারে দীর্ঘ ২০ বছর খেলেছেন তিনি।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে ৯৬ ম্যাচ খেলা রোমেরোকে ‘চিকিতো’ নামে ডাকেন দেশটির ভক্ত-সমর্থকেরা। ২০১৪ বিশ্বকাপে গোলপোস্টের সামনে তাঁর বীরোচিত কীর্তি এখনো অনেকের স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেবার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেমিফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে দুটি গোল ঠেকিয়েছিলেন। রোমেরোর অসাধারণ গোলরক্ষক নৈপুণ্যে ২৪ বছর পর ফাইনালে উঠেছিল আলবিসেলেস্তেরা। যদিও ফাইনালে জার্মানির কাছে ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল আর্জেন্টিনা।

২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপের পর ২০১৫, ২০১৬ এই কোপা আমেরিকাতেও আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক ছিলেন রোমেরো। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর আর শিরোপা জেতা হয়নি। আর্জেন্টিনা মূল দলের হয়ে শিরোপা না জিতলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি রয়েছে রোমেরোর। ২০০৭ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকেও স্বর্ণপদক জিতেছিলেন তিনি।

ক্লাব ফুটবলেও শিরোপা জয়ের কীর্তি রয়েছে রোমেরোর। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে একবার করে এফএ কাপ, ইএফএল কাপ, এফএ কমিউনিটি শিল্ড, উয়েফা ইউরোপা লিগ জিতেছেন। স্বদেশি ক্লাব বোকা জুনিয়র্সের হয়ে ২০২২ সুপারকোপা আর্জেন্টিনাতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি।

