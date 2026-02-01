Ajker Patrika
ফুটবল

জিতলেও বাজে ভুলে বিরক্ত বার্সা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
এলচের বিপক্ষে স্পষ্টতই এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। মাঠের খেলাতেও নিজেদের আধিপত্যের প্রমাণ রেখেছে কাতালানরা। নিচের সারির দলটির বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান চারে নিয়ে গেছে তারা। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়ের পরও ছেলেদের বাজে ভুলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক।

ম্যানুয়েল মার্টিনেজ ভেলেরোতে বার্সার জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। কিন্তু দারুণ কিছু সুযোগ হাতছাড়া করায় সেটা সম্ভব হয়নি। ফেররান তরেস, মার্কাশ রাশফোর্ড গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে বেশ কয়েকবার ভক্তদের হতাশ করেছেন। ম্যাচ শেষে সেটা নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেছেন সফরকারী দলের কোচ।

ফ্লিক বলেন, ‘আপনি কী করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমার্ধেই। খেলোয়াড়রা যখন তাদের সুযোগগুলোকে গোলে পরিণত করে তখন আমি এটা বেশি পছন্দ করি। ম্যাচে আমরা বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছি। কিন্তু সবগুলো সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। এটা খুব খারাপ একটা জিনিস। তবে হ্যাঁ, তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি শেষ পর্যন্ত খুশি। এই পারফরম্যান্সের জন্য ছেলেদের অভিনন্দন জানাতে চাই।’

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
