Ajker Patrika
ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে মেসি-স্কালোনির কী গোপন কথা হয়েছিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে মেসি-স্কালোনির কী গোপন কথা হয়েছিল
লিওনেল মেসির এক কথা আশ্বস্ত করেছিল লিওনেল স্কালোনিকে। ছবি: এএফপি

লিওনেল মেসির ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে খেলা এক রকম নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু বয়স ও ফিটনেস নিয়ে কিছুটা সংশয় জেগেছিল আর্জেন্টিনার তারকা ফরোয়ার্ডকে নিয়ে। খেলবেন কি খেলবেন না, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেক বেশি। প্রাণভোমরা মেসিকে নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন স্কালোনি। কিন্তু মেসির এক বার্তাই আশ্বস্ত করেছিল আর্জেন্টাইন কোচকে।

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ঠাসা সূচির কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন মেসি। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে নিয়মিত ম্যাচ খেলায় আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের পায়ের ওপর চাপ পড়ছিল বেশি। এদিকে তাঁর বয়সও ৩৯ ছুঁইছুঁই। যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দেওয়ার আগে মেসিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন স্কালোনি। কিন্তু মার্কিন মুলুকে পৌঁছানোর আগে একটি কথাই পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল স্কালোনিকে। যে বার্তা পুরোপুরি গোপন রাখা হয়েছিল, আর্জেন্টিনার স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যম সেটা প্রকাশ করেছে কদিন আগে। মেসি বলেছিলেন, ‘লিওনেল চিন্তা করবেন না। আমি বিশ্বকাপে যাচ্ছি।’

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বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের ক্যাম্প করা হয়েছে কানসাস সিটিতে। তার আগে ২৮ মে মধ্যরাতে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেন স্কালোনি। ৩১ মে স্কালোনি সদলবলে পৌঁছান কানসাস সিটিতে। মার্কিন মুলুকে উড়াল দেওয়ার আগে ফুটবলার ও কোচের মধ্যে এক বৈঠকে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। মেসিই নিজে উদ্যোগ নিয়ে ফোন করেছিলেন এবং কোচ স্কালোনিকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করেছিলেন।

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বিশ্বকাপ শুরু হতে যখন এক সপ্তাহও বাকি নেই, সেই মুহূর্তে ধাক্কা খেল আর্জেন্টিনা। চোটে পড়ে ডিফেন্ডার লিওনার্দো বালের্দির বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েকজন ফুটবলারের চোটের সমস্যা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। আজ হন্ডুরাসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্কালোনি জানিয়েছেন, অনেক ফুটবলারই শতভাগ ফিট নন।

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বিশ্বকাপের আগে জুনের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার দুই ম্যাচ রয়েছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হন্ডুরাসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আলবিসেলেস্তেরা। ১০ জুন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে স্কালোনির দল খেলবে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে। আর্জেন্টিনা-আইসল্যান্ড ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে।

১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে। ১৭ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আলবিসেলেস্তেরা বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে। ২২ ও ২৮ জুন গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া ও জর্ডান।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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