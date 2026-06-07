কলসিন্দুরে ‘বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা’

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে ১১ জুন শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। হাজার মাইল দূরে থাকা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা। যার ছোঁয়া লেগেছে মেয়েদের ফুটবল নৈপুণ্য ও অর্জনের জন্য বিখ্যাত কলসিন্দুর গ্রামেও। ‘অদম্য নারী ফুটবল টুর্নামেন্টে’ বাংলাদেশকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা।
বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখে স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে গতকাল কলসিন্দুরে হয়েছে অদম্য নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট। আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে কলসিন্দুরের ফুটবলাররা প্রতিনিধিত্ব করেছে ফুটবলের তিন পরাশক্তি আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, জার্মানি। সঙ্গে ছিল ফুটবলপ্রেমী বাংলাদেশও। ফাইনালে টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। লাল-সবুজ জার্সির স্ট্রাইকার হাসিনা, মিডফিল্ডার পিংকির ঝলক মিলিয়ে গেছে নীল-সাদা জার্সির সাথী, জিম, রিতিকাদের পুরোমাঠ জুড়ে খেলার স্কিলের কাছে।
কলসিন্দুরের স্থানীয় একাডেমি নারী ফুটবলে উপহার দিয়েছে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়। যাঁরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে এনে দিচ্ছেন গৌরবময় অর্জন। জাতীয় দলে খেলা সানজিদা আক্তার, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার সিনিয়র, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শিউলি আজিমদের মতো খেলোয়াড় উঠে এসেছেন কলসিন্দুর থেকে। গতকাল গোয়ায় নারী সাফ ফাইনালে অবশ্য হেরে গেছে বাংলাদেশ। ভারতের কাছে ৩-১ গোলে হেরে যাওয়ায় হ্যাটট্রিক করা হয়নি বাংলাদেশের।
কলসিন্দুরে গতকাল ‘অদম্য নারী ফুটবল টুর্নামেন্টের’ ফাইনালে দর্শকদের অংশগ্রহণ এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ বলা হয়, তা আরও একবার বোঝা গেল এই টুর্নামেন্টে।
১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। ৩৯ দিনের টুর্নামেন্টে ১০৪ ম্যাচ হবে ১৬ স্টেডিয়ামে। নিউ জার্সিতে ১৯ জুলাই হবে ফাইনাল।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
ভারতের বিপক্ষে আবেদনও করছেন। তবে আম্পায়ার সাড়া দিচ্ছেন না। কিন্তু যখন টিভি রিপ্লেতে দেখানো হচ্ছে, তখন আফসোসে পুড়ছেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা। ইশ! যদি রিভিউ নিতাম—সফরকারী ক্রিকেটারদের তখন এমনটা ভাবা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ ফুটবল সামনে রেখে দলগুলো এরই মধ্যে চলে গেছে মার্কিন মুলুকে। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে দলগুলো নিচ্ছে প্রস্তুতি। ইরান ফুটবল দল তাদের বিশ্বকাপযাত্রা শুরু করল অন্যভাবে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফে চুমু দিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে রওনা দিলেন ইরানি ফুটবলাররা।৩ ঘণ্টা আগে
ম্যাট হেনরিকে বোল্ড করেই নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ইতি টানলেন গাস অ্যাটকিনসন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে অ্যাটকিনসন দেখালেন তাঁর হাতে থাকা লাল বল। চারপাশে তখন ভেসে আসছে করতালি। কারণ, হেনরিকে ফিরিয়ে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিতের পাশাপাশি টেস্টে আরও এক ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন অ্যাটকিনসন।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিয়ে সমালোচনা নতুন কিছু নয়। আগেও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ছিল বিসিবিতে। তবে এবার যেন অতীতের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। জাতীয় সংসদেও বিসিবিকে বলা হয়েছে ‘বাপের দোয়া’ ক্রিকেট বোর্ড। সব সমালোচনা ঝেড়ে ফেলে তামিম দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন।৫ ঘণ্টা আগে