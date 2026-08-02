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ফুটবল

দুই কোরিয়া ও মিয়ানমারের গ্রুপে বাংলাদেশ, খেলা কবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই কোরিয়া ও মিয়ানমারের গ্রুপে বাংলাদেশ, খেলা কবে
সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমসে খেলবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে

নারী এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কে হবে, তা আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। অজানা ছিল শুধু সূচি। অবশেষে আজ তা জানা গেল।

দুই কোরিয়া ও মিয়ানমারের বিপক্ষে ‘এফ’ গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ। জাপানে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর। সেই ম্যাচে ঋতুপর্ণা চাকমা-মারিয়া মান্দাদের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া। ১৭ ও ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমারের বিপক্ষে।

২০২৬ নারী এশিয়ান গেমসের সবগুলো ম্যাচ হবে জাপানের ওসাকার নাগাই স্টেডিয়ামে। সবগুলো ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে। এ বছর এরই মধ্যে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল দুটি বড় টুর্নামেন্ট খেলেছে। মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত নারী এশিয়ান কাপে উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তানের বিপক্ষে খেলেছিল বাংলাদেশ। মিলি আক্তার গোলরক্ষক হিসেবে নজর কাড়লেও বাংলাদেশ তিন ম্যাচ মিলিয়ে হজম করেছিল ১১ গোল। হেরেছিল তিনটি ম্যাচই। পারেনি কোনো গোল করতে।

অস্ট্রেলিয়ার পর বাংলাদেশ এ বছর খেলতে গিয়েছিল ভারতে। ফাইনালে উঠলেও রানার্সআপ হয়েছিল ঋতুপর্ণা-মারিয়াদের দল। ২০২২ ও ২০২৪ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেও হ্যাটট্রিক আর করা হলো না বাংলাদেশের। ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো নারী সাফ জিতেছিল ভারত।

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এবারের নারী এশিয়ান গেমস ফুটবলে অংশ নেবে ১২ দল। প্রত্যেক গ্রুপে রয়েছে চারটি করে দল। ভাগ করা হয়েছে তিন গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপের সেরা দুই দল তো যাবেই। পাশাপাশি সেরা তৃতীয়র দুই দল যোগ হচ্ছে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্ট।

নারী এশিয়ান গেমস
তারিখপ্রতিপক্ষশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
১৪ সেপ্টেম্বরউত্তর কোরিয়াবেলা ১টা
১৭ সেপ্টেম্বরদক্ষিণ কোরিয়াবেলা ১টা
২১ সেপ্টেম্বরমিয়ানমারবেলা ১টা

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবলবাফুফে
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