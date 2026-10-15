রোনালদো ইস্যুতে পর্তুগালের ফুটবলারের রহস্যময় বক্তব্য

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে পর্তুগাল কোচ জর্জ জেসুসের ঘটনা বিশ্ব ফুটবলে হই চই ফেলে দেয়। এখন ক্লাব ফুটবলে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু আলোচনা যে শেষ হওয়ার নয়। এবার রোনালদোর সতীর্থ ভিতিনিয়া ‘হট টপিক’ নিয়ে রহস্যময় এক বক্তব্য দিয়েছেন।
নরওয়ের বিপক্ষে নেশনস লিগে না খেলানোর ঘটনা নিয়েই রোনালদোর সঙ্গে জেসুসের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, তা সকলেরই জানা। পরবর্তীতে ডেনমার্ক ম্যাচের আগে অনুশীলনের মাঝপথেই ফিরে যান হোটেলে। এমনকি ছেড়ে দেন জাতীয় দলের ক্যাম্পও। গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে পিএসজির ৪-২ গোলে জয়ের পর টিএনটি স্পোর্টসের সঙ্গে ভিতিনিয়া কথা বলার সময় উঠে আসে রোনালদো-জেসুসের তিক্ততার প্রসঙ্গ। সাংবাদিকদের ভিতিনিয়া বলেন, ‘সবশেষ ফিফা বিরতি ছিল বিশৃঙ্খল এক অবস্থা। সবকিছু যেন ভালোভাবে মিটে যায়, সেটাই আমি চাই।’
এফপিএফ গত ১০ অক্টোবর জানিয়েছিল, রোনালদোর বিরুদ্ধে তারা ‘জরুরি ভিত্তিতে’ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। ৪১ বছর বয়সী তারকাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা পর বদলে যায় এফপিএফের সিদ্ধান্ত। পোর্তোর নতুন স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় সেদিনই (১০ অক্টোবর) এফপিএফ সভাপতি পেদ্রো প্রোয়েন্সা বলেছিলেন, ‘ফেডারেশন, কোচ এবং তাঁর সব সতীর্থ একমত। আমরা রোনালদোকে ফিরে পেতে চাই। আশা করছি, নভেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে সে দলে ফিরবে।’
ভিতিনিয়ার চাওয়া যেন তাঁর সতীর্থ রোনালদো ঠিকমতো জাতীয় দলে ফিরতে পারেন। ইতিহাদে গত রাতে ম্যান সিটিকে হারিয়ে পিএসজি মিডফিল্ডার বলেন, ‘সে (রোনালদো) যেন ফিরে আসে এবং সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়। সত্যি বলতে, আমরা সবাই এটাই চাই। আশা করি, সে ফিরে আসবে এবং সব সমস্যার সমাধান হবে।’
ইতিহাদে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটিকে হেসেখেলে হারিয়েছে পিএসজি। সিটির দুটি গোলই করেন আর্লিং হালান্ড। পিএসজির গোল করেছেন চার ফুটবলার। দেজিরে দুয়ে, উসমান দেম্বেলে, ভিতিনিয়া, ম্যাগনেস আগলিউসের পা থেকে আসে গোল।
ডেনমার্ক ম্যাচসহ নরওয়ের বিপক্ষে পর্তুগালের ফিরতি ম্যাচেও রোনালদোর খেলা হয়নি। এই সময়ে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডকে নিয়ে কোচ জর্জ জেসুসকে বারবার উত্তর দিতে হয়েছিল। এমনকি রোনালদোর সঙ্গে জেসুসের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উঠেছিল। এখন প্রোয়েন্সার কথা সত্যি হলে কোনো নিষেধাজ্ঞায় পড়ছেন না রোনালদো। ১৪ নভেম্বর নেশনস লিগে ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল।
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