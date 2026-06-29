ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি ব্রাজিল

বিশ্বকাপে ২০ বছর পর কোনো এশিয়ান দেশের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ার তেতো স্বাদ নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করল ব্রাজিল। শেষ বত্রিশের ম্যাচে ১-০ তে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে গেল কার্লো আনচেলত্তির দল। এর আগে সর্বশেষ ২০০৬ বিশ্বকাপে জাপানের বিপক্ষেই বিশ্বকাপে প্রথমে গোল হজম করেছিল সেলেসাওরা।
ম্যাচের প্রথম মিনিটেই ব্রুনো গিমারেস ও তরুণ ফরোয়ার্ড রায়ানের যুগলবন্দীতে প্রথম আক্রমণ শাণায় ব্রাজিল, যা কর্নারে পরিণত হয়। ৪ মিনিটে লুকাস পাকেতার রক্ষণচেরা পাস ধরে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বক্সে ঢুকলেও জাপানি কিপার সুজুকি তা নসাৎ করেন। ১১ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন জাপানের মিডফিল্ডার সানো। এর দুই মিনিট পর ব্রাজিলের অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার কাসেমিরোও হলুদ কার্ডের গ্যাঁড়াকলে পড়েন। ১৪ মিনিটে মাথিয়াস কুনিয়ার চমৎকার একটি বাঁ-পায়ের শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা পায়। ২৫ মিনিটে যখন হাইড্রেশন ব্রেক হয়, তখন ব্রাজিলের বল পজিশন ছিল ৭৪ শতাংশ, কিন্তু তারা অন-টার্গেটে মাত্র একটি শট রাখতে পেরেছিল।
খেলার ধারার বিপরীতে ২৬ মিনিটে জাপানের উয়েদার বিপজ্জনক হেডের পর ২৯ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় ব্রাজিল। মাঝমাঠে ডিফেন্ডার দানিলোর এক ভুলে বলের নিয়ন্ত্রণ হারায় তারা। সেই সুযোগে গতিময় পাল্টা আক্রমণ থেকে কাসেমিরোকে অনায়াসে কাটিয়ে ডান পায়ের কোণাকুণি শটে বল জালে জড়ান কাইশু সানো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটিই তাঁর প্রথম গোল। গোলরক্ষক আলিসন বেকার ঝাঁপিয়ে পড়েও বলের নাগাল পাননি। পিছিয়ে পড়ার পর ব্রাজিলের খেলায় চরম ছন্দহীনতা ও তাড়াহুড়ো দেখা যায়। জাপানের কোচ মোরিয়াসুর সুপরিকল্পিত 'অ্যানাকোন্ডা' রক্ষণে পুরোপুরি বোতলবন্দী হয়ে পড়েন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ইতো ও দোয়ান নিচে নেমে ডিফেন্ডার তোমিয়াসুর সঙ্গে মিলে ভিনিসিয়ুসকে কোনো সুযোগই দেননি।
ম্যাচের ৩৭ মিনিটে মাঠের ভেতর পজিশন নিয়ে লুকাস পাকেতা ও মাথিয়াস কুনিয়ার মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে দেখা যায়। ৪০ মিনিটে মাঝমাঠে কাসেমিরোর কাছ থেকে সহজেই বল কেড়ে নেন জাপানের মায়েদা। এমন ছন্নছাড়া পারফরম্যান্সের পর দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি ব্রাজিল।
ব্রাজিলকে সমতায় ফেরালেন কাসেমিরো। প্রথমার্ধে ১–০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে গেলেও শেষ পর্যন্ত ৫৬ মিনিটে দারুণ এক হেডে জাপানের জালে বল ফেলেন কাসেমিরো। বিস্তারিত আসছে...১২ মিনিট আগে
ম্যাচের ২৮ মিনিটে মাঝমাঠে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মক ভুল করেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানিলো। সেই সুযোগে দ্রুতগতির এক পাল্টা আক্রমণ সাজায় জাপান। ব্রাজিলের ডিফেন্ডাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই জাপানি মিডফিল্ডার কাইশু সানো আড়াআড়ি এক জোরাল শটে বল জালে জড়ান। গোলরক্ষক আলিসন পুরো ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি।১ ঘণ্টা আগে
১৯৮৬ সালের ২৯ জুন মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। কার্লোস বিলার্দোর অধীনে গড়া সেই ঐতিহাসিক দলকে ঘিরে চার দশক পরও ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ কমেনি। দিয়েগো ম্যারাডোনার জাদুকরি পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সেই দলে থাকা ২২ জন খেলোয়াড়ের১ ঘণ্টা আগে
প্রথম লেগে ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল জাপান। সেই ম্যাচে মাঝমাঠ সামলেছিলেন মোরিয়াসু। দারুণ খেলে রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণেও রাখেন অবদান। ফিরতি লেগে দুবাইয়ের মাঠে বাংলাদেশকে ৪-১ ব্যবধানে হারানোর ম্যাচেও পুরো ৯০ মিনিট খেলেন সাবেক এই মিডফিল্ডার। খেলোয়াড়ি জীবনের তিন দশক পর, ২০২৩ সালেও প্২ ঘণ্টা আগে