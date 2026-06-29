Ajker Patrika
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ফুটবল

কাসেমিরোর গোলে ব্রাজিলের সমতা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ০০: ৩০
কাসেমিরোর গোলে ব্রাজিলের সমতা
কাসেমিরোর গোলে ব্রাজিল ফিরল সমতায়। ছবি: এএফপি

প্রথমার্ধের মলিনতা ঝেড়ে ফেলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই হিউস্টনের মাঠে চেনা ছন্দে ফিরল ব্রাজিল। ম্যাচের ৫৬ মিনিটে অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার কাসেমিরোর দুর্দান্ত গোলে জাপানের বিপক্ষে ১-১ ব্যবধানে সমতায় ফিরেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। গাব্রিয়েল মাগালাইসের এক নিখুঁত ক্রসে চমৎকার হেডে জাপানের জাল কাঁপান কাসেমিরো, যা হিউস্টনের গ্যালারিতে থাকা ব্রাজিলিয়ান সমর্থকদের সমতায় ফেরার উল্লাসে ভাসিয়ে দেয়।

তবে এই গোলের আবহ তৈরি হয়েছিল ঠিক দুই মিনিট আগেই। ৫৩ মিনিটে ম্যাচের উত্তেজনা ছড়ায় মাঠের দুই প্রান্তেই। কাসেমিরোর একটি ডাইভিং হেড জাপানের গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন তাদের ডিফেন্ডাররা। সেখান থেকে বল পেয়েই দ্রুত গতিতে পাল্টা আক্রমণে ওঠে জাপান। ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে পেছনে ফেলে ব্যবধান ২-০ করার সুযোগ তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত তা হাতছাড়া করে তারা।

সমতায় ফেরার পর ব্রাজিলের আক্রমণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। ৫৮ মিনিটে লিড নেওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল সেলেসাওরা। জাপানের ডি-বক্সের ভেতর ডিফেন্ডারদের ড্রিবলিংয়ে পরাস্ত করে ডান পায়ের আউটসাইড দিয়ে চমৎকার এক ফ্লিক করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু জাপানি গোলরক্ষক সুজুকির সেভ এবং পোস্টের বাধায় সে যাত্রায় গোল পায়নি ব্রাজিল।

ঠিক পরের মিনিটেই বড় ভুল করে বসে জাপানের রক্ষণভাগ। অফসাইডের ফাঁদ পেরিয়ে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে যান এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। প্রথমার্ধে যে জাপানি প্রাচীর ভাঙা কঠিন মনে হচ্ছিল, দ্বিতীয়ার্ধের মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে সেই দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে ম্যাচ এখন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার লড়াই চালাচ্ছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এর আগে ২৯ মিনিটে কাইশু সানোর গোলে এগিয়ে যায় জাপান।

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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