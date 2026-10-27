মেসির সঙ্গে এমন ঘটনা এবারই প্রথম নয়, এর আগে কতবার ঘটেছিল

মেসির সঙ্গে এমন ঘটনা এবারই প্রথম নয়, এর আগে কতবার ঘটেছিল
সর্বোচ্চ আটবার ব্যালন ডি’অর জয়ের রেকর্ডটা আগেই করেছেন লিওনেল মেসি। তবে এবার আর সংখ্যাটা বাড়াতে পারেননি আর্জেন্টাইন তারকা। শুধু তা-ই নয়, সেরা তিনে জায়গা ধরে রাখতে পারেননি তিনি। অতীতেও এমন ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন মেসি।
২০২৬ ব্যালন ডি’অরে মেসি পাঁচ নম্বরে থেকে শেষ করেছেন। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত তিনবার আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারে সেরা তিনের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। ২০০৬ সালে যখন ইতালির ফাবিও ক্যানাভারো ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন, সেবার মেসি ২০তম হয়েছিলেন। ১২ বছর পর ফের একই রকম ঘটনা ঘটে মেসির সঙ্গে। ২০১৮ সালে পাঁচ নম্বরে থেকে শেষ করেছিলেন তিনি। সেবার ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদরিচ। এটা তাঁর প্রথম ব্যালন ডি’অর।
লন্ডনে আলো ঝলমলে রাতে গতকাল প্রথমবারের মতো ব্যালন ডি’অর জেতেন হ্যারি কেইন। তাঁর ঠিক পরেই কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ১০ গোলের পাশাপাশি চার অ্যাসিস্ট করেন। ২২ গোল করে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে যান তিনি। তিনে স্পেনের ১৯ বছর বয়সী ফুটবলার লামিন ইয়ামাল। চারে স্প্যানিশ অধিনায়ক রদ্রি। সবশেষ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে তিনি জেতেন গোল্ডেন বলের পুরস্কার। দুই স্প্যানিশের পরই আছেন মেসি।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপটা মেসি রাঙিয়েছিলেন নিজের মতো করে। ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে করেছিলেন আট গোল। অ্যাসিস্ট করেছিলেন চার গোলে। টানা দুইবার বিশ্বকাপ জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু স্পেনের কাছে হেরে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা।
২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত টানা চারবার ব্যালন ডি’অর জেতেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকা এরপর এই পুরস্কার জেতেন ২০১৫ সালে। ষষ্ঠ ব্যালন ডি’অর জেতেন ২০১৯ সালে। এরপর ২০২১, ২০২৩ সালে আরও দুইবার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জেতেন আর্জেন্টাইন তারকা। তবে ২০২২, ২০২৪, ২০২৫—এই তিনবার ব্যালন ডি’অরে মনোনয়ন পাননি।
গত ৭ অক্টোবর আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেন তিনি। মনুমেন্তালে বেনিনের বিপক্ষে দুই অ্যাসিস্ট ও এক গোল করেছেন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২১ বছরের ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ ২০৮ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। দলটির জার্সিতে সর্বোচ্চ ১২৬ গোলও তাঁর। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৯ গোলে।
২০২৬ সালের ব্যালন ডি’অরের সেরা ১০
হ্যারি কেইন— বায়ার্ন মিউনিখ / ইংল্যান্ড
কিলিয়ান এমবাপ্পে— রিয়াল মাদ্রিদ / ফ্রান্স
লামিনে ইয়ামাল— বার্সেলোনা / স্পেন
রদ্রি— বার্সেলোনা / স্পেন
লিওনেল মেসি— ইন্টার মায়ামি / আর্জেন্টিনা
খাভিচা কাভারাসখেলিয়া— পিএসজি / জর্জিয়া
উসমান দেম্বেলে—পিএসজি / ফ্রান্স
আর্লিং হালান্ড—ম্যানচেস্টার সিটি / নরওয়ে
মাইকেল ওলিসে—বায়ার্ন মিউনিখ / ফ্রান্স
ফাবিয়ান রুইস—পিএসজি / স্পেন